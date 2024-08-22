БЕБ виявило масштабну схему контрабанди сигарет за кордон у цистернах. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області повідомили про підозру одному з організаторів каналу контрабанди сигарет за кордон у вантажних автомобілях з напівпричепами-автоцистернами.

Підозрюваний відповідав за оренду складів та логістику, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба БЕБ.

У якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Під час обшуків на складах детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС. Їх орієнтовна вартість складає понад 60 мільйонів гривень, зазначається у повідомленні.