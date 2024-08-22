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Новини Тіньова економіка
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БЕБ виявило масштабну схему контрабанди сигарет за кордон у цистернах. ФОТОрепортаж

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області повідомили про підозру одному з організаторів каналу контрабанди сигарет за кордон у вантажних автомобілях з напівпричепами-автоцистернами.

Підозрюваний відповідав за оренду складів та логістику, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба БЕБ.

У якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Під час обшуків на складах детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС. Їх орієнтовна вартість складає понад 60 мільйонів гривень, зазначається у повідомленні.

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

Автор: 

контрабанда (245) цигарки (352) Бюро економічної безпеки (402)


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А де були вироблені ті цигарки? І з сировини якого походження?
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22.08.2024 16:53 Відповісти
По технології лайна піліп-моріс...перетворене на целюлозу тютюнове листя з добавкої звичайної целюлози ...розкатане в паперові листи пропитано ароматизаторами та порізане.... забите в цигарки...
тютюнового листа зі штурпаками ви там не побачите....хто хоче тютюн вперед на кубу...там ще щось лишилося
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22.08.2024 17:26 Відповісти
Поставлено на широку ногу не один рік схема працювала
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22.08.2024 17:45 Відповісти
Грузите апельсины бочками...
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23.08.2024 00:32 Відповісти
А львівську тютюнову не рухають .
Там все замазано , проблем нема ?
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28.08.2024 16:46 Відповісти

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