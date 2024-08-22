В уряді анонсували запуск системи "е-Консул" для українців за кордоном

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка забезпечить нову доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що модернізована система е-Консул зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном.

"Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично", – заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Станом на серпень МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.

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Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи, уможливить запровадження перших дистанційних послуг, задля отримання яких взагалі не буде потреби у відвіданні консула.

Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

Після запуску модернізованої системи "е-Консул" та оцінки аналітичних даних, МЗС планує нарощувати темпи цифровізації консульської сфери у 2025 році. Зокрема, очікується збільшення частку дистанційних послуг, інтегрувати онлайн-платежі, шеринг документів у "Дії" спільно з Міністерством цифрової трансформації, та низка технологічних рішень, які зроблять сервіси МЗС доступнішими для громадян.

Як наголосили у міністерстві, потреба у модернізації системи "е-Консул" та спрощенні доступу до консульських послуг постала особливо гостро в умовах повномасштабної війни.

За кордоном нині перебуває близько 7,5 мільйонів громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Цій категорії заявників особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України долучило "Укрпошту" до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.