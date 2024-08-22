АРМА не може переглядати результати конкурсів на управителів арештованого майна без рішення АМКУ про відмову у дозволі на концентрацію

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) досліджує можливість оцінки ділової репутації потенційних управителів заарештованих активів, які можуть бути допущені до конкурсів.

Про це в АРМА заявили у відповідь на запит видання "ДС".

"Станом на сьогодні Агентство лише досліджує питання введення поняття "ділова репутація", – заявили в АРМА, зауваживши, що наразі Нацагентство вивчає можливості для удосконалення механізмів добору управителів.

Водночас в АРМА зауважили, що наразі Агентство не має повноважень вивчати весь спектр наслідків передання заарештованих компаній управителям. Зокрема, АРМА не має можливості оцінювати потенційні ризики виникнення монополій у випадку, якщо конкурс на управління компанією виграє її прямий конкурент.

Водночас в АРМА зауважили, що Агентству відомі факти, що до окремих учасників та переможців конкурсів АМКУ застосовував заходи впливу за порушення конкурентного законодавства. Втім, контроль за концентраціями та оцінкою їх наслідків належить до сфери повноважень саме Антимонопольного комітету, наголошують в АРМА.

"Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" здійснення контролю за концентраціями, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції є одним із завдань Антимонопольного комітету України, таким чином, саме Антимонопольний комітет України має здійснювати контроль за конкуренцією в Україні", – відповіли в АРМА на запитання, хто нестиме відповідальність за негативний вплив на конкуренцію.

Таким чином, лише АМКУ може виправити рішення попереднього керівництва агенції: в разі відхилення антимонопольним регулятором заявок на концентрації АРМА зможе провести нові прозорі конкурси та обрати управителів, чия діяльність не несе загрози викривлення конкуренції.

Нагадаємо, результати окремих конкурсів, які проводилися за часів попереднього керівництва АРМА, могли призводити до появи ринкових суб’єктів з часткою ринку близько 50%, як у випадку з передачею виробника будматеріалів "Аерок", побутової хімії "Ушастий нянь" чи виробника води "Моршинська" їх конкурентам.

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Як повідомлялося, раніше очільниця АРМА Олена Дума заявила, що Агентство не має законних підстав для скасування результатів конкурсів з вибору управителя, навіть якщо їх результатом може стати монополізація ринку.

Втім, за словами Думи, АРМА готове змінювати управителів на підставі відповідного висновку Антимонопольного комітету.

"Якщо він буде негативним – буде оголошено новий конкурс", – сказала вона у випадку з "Моршинською".

Очільниця Нацагентства заявила, що АРМА прагне бачити на конкурсах з відбору управителів іноземні фонди, міжнародні компанії чи інших інституційних інвесторів.