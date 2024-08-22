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"Укрзалізниця" запускає постійний "Інтерсіті+" між Києвом та Одесою

интерсити,інтерсіті

"Укрзалізниця" вирішила з 6 вересня призначити на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ між Києвом та Одесою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд №763/764 вирушатиме з Києва по середах, пʼятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

Квитки будуть в продажі у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Як повідомлялося, з 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів – Рахів – Львів (відомий як "гірський шатл") продовжив свій маршрут до гірської зупинки Ділове замість Рахова.

Автор: 

Київ (4670) Одеса (921) потяг (1291) Укрзалізниця (4743)


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