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Рада ратифікувала угоду про пільговий експорт українських товарів у Велику Британію ще на 5 років

велика,британія

Верховна Рада ратифікувала зміни до Угоди з Великою Британією про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, які передбачають скасування усіх мит та квот у двосторонній торгівлі до 2029 року.

Ухвалення законопроєкту №0268 за основу та в цілому підтримав 301 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Україна та Велика Британія підписали відповідну Угоду №3 у формі обміну листами 8 лютого 2024 року.

Угодою передбачається скасування усіх ввізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі.

Угода діятиме протягом 5 річного періоду до 31 березня 2029 року (за виключенням яєць та продуктів з м’яса птиці, лібералізація торгівлі з якими буде продовжена на 2 роки – до 1 квітня 2026 року) та може бути пролонгована за домовленістю між Сторонами на новий термін.

Крім того, Угода №3 містить статті щодо захисного механізму, а також передбачає можливість продовження терміну її дії.

Продовження лібералізації торгівлі товарами сприятиме пожвавленню торгівлі між Україною та Великою Британією та нарощуванню вітчизняними виробниками експорту власної продукції, що традиційно постачалася на британський ринок. Зокрема, йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, цукор тощо, пояснювали у Мінекономіки України.

Автор: 

Велика Британія (1196) ВР (2852) парламент (1940) ратифікація (80) експорт (3810)


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Я жив в Британії шість років. Протягом цього часу ціна на українську продукцію була нижчою ніж в Україні. Британія досі не відкрила в Україні жодного банку. Це означає що до України ставляться як до країни безнадійно корумпованої. Ми такими і є. Ми як африканське племя. Навіть візуально! Вже всі в наколках і з кільцями в носах, сосках та вухах... Про яку національну державу і демократію може йти мова коли "випадковий президент" вперше в історії встановлює чужорідну мінору на площі Незалежності як символ "безкінечного крадійництва"...
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22.08.2024 15:27 Відповісти
- Шо , куме , сказать хочу: дивлюся - а в Європі за останній рік - ні одного теракту чи якихось значних громадських заворушень , пов»язаних з убивствами чи погромами! Що-б то значило?

- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!
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22.08.2024 15:27 Відповісти

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