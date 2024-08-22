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Новини
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Роботи на ділянці столичного метро на Теремки завершуються, рух відновлять на початку осені. ФОТО

Ремонтні роботи на між станціями метро Деміївська та Либідська

Відновлювальні робіт на перегоні між станціями столичного метро "Деміївська" – "Либідська" перебувають на завершальному етапі.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, фахівці вже завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів і розпочали засипати котлован ґрунтом.

"Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчику", – наголосив мер Києва.

Він уточнив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Ремонтні роботи на між станціями метро Деміївська та Либідська

Ремонтні роботи на між станціями метро Деміївська та Либідська

Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна.

Кличко підкреслив, що перед повноцінним відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

Поновити рух поїздів на ділянці планують на початку осені.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.

Автор: 

Київ (4670) Кличко (572) Метрополітен (609)


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Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
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22.08.2024 15:30 Відповісти
2М ходять добре, але пора там закінчувати.
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22.08.2024 20:00 Відповісти

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