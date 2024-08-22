Роботи на ділянці столичного метро на Теремки завершуються, рух відновлять на початку осені. ФОТО

Відновлювальні робіт на перегоні між станціями столичного метро "Деміївська" – "Либідська" перебувають на завершальному етапі.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, фахівці вже завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів і розпочали засипати котлован ґрунтом.

"Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчику", – наголосив мер Києва.

Він уточнив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна.

Кличко підкреслив, що перед повноцінним відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

Поновити рух поїздів на ділянці планують на початку осені.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.