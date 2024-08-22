Роботи на ділянці столичного метро на Теремки завершуються, рух відновлять на початку осені. ФОТО
Відновлювальні робіт на перегоні між станціями столичного метро "Деміївська" – "Либідська" перебувають на завершальному етапі.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, фахівці вже завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів і розпочали засипати котлован ґрунтом.
"Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчику", – наголосив мер Києва.
Він уточнив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна.
Кличко підкреслив, що перед повноцінним відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.
Поновити рух поїздів на ділянці планують на початку осені.
Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.
Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.
Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.