Імпорт європейських товарів до Росії впав до мінімуму з кінця 1990-х років

Обсяги торгівлі РФ з країнами Європейського Союзу, на які припадає 15% світового ВВП, за підсумками липня 2024 опустилися до мінімуму з 1999 року.

Про це свідчать дані Євростату, передає The Moscow Times із посиланням на росЗМІ.

Зокрема, сукупний товарообіг за місяць склав лише 4,6 млрд євро, що у понад четверо нижче за довоєнні показники (близько 250 млрд євро на рік, 20 млрд євро на місяць).



Постачання європейських товарів до Росії скоротилися до 2,4 млрд євро, а щодо довоєнних рівнів (90 млрд євро на рік, близько 7,5 млрд євро на місяць) обвалилися більш ніж утричі. Основними статтями європейського експорту були ліки (634 млн євро), обладнання (262 млн євро) та оптичні інструменти (203 млн євро).



Зазначається, що закуповувати європейські товари Росії стає практично нема на що: експорт до Євросоюзу, а з ним і приплив європейської валюти порівняно з довоєнним 2021 роком впав на 81%: у липні це було лише 2,5 млрд євро проти 13,2 млрд євро щомісяця в середньому у 2021 році.

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Обсяги російського експорту в ЄС стали найнижчими з 1999 року: майже половина припала на газ (1,1 млрд євро), сьома частина – на нафту та нафтопродукти (333 млн євро). Крім того, європейські країни закупили у РФ сталь та залізо на 164 млн євро.



Ситуація може погіршитися найближчим часом ще більше: австрійський "Райффайзенбанк" – останній великий банк ЄС, який продовжує працювати на ринку РФ, – з вересня починає згортати бізнес і планує насамперед припинити транскордонні платежі.

Як повідомлялося, китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.