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САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який скасував повідомлення про підозру колишньому народному депутату Олександру Грановському в організації схеми, яка завдала збитків збитків державному "Одеському припортовому заводу" на 93,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, не вказуючи прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують саме на Грановського.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджується з рішенням слідчого судді ВАКС від 20 серпня, яким скасовано підозру народному депутату України VIII скликання... САП прокуратура вважає це рішення судді незаконним і необґрунтованим та готує його оскарження до Апеляційної палати ВАКС", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наполягають, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать про причетність екснардепа до організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн.

У чому звинувачують Олександра Грановського?

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру екснардепу Олександру Грановському у справі ОПЗ у жовтні 2022 року.

У грудні 2022 року ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На той час Грановський вже виїхав за кордон і перебував у Відні.

За даними слідства, у березні-грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "ОПЗ" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.

Серед підозрюваних у справі: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – колишній народний депутат Грановський.

Автор: 

НАБУ (1523) Грановський (150) Антикорупційний суд (728) підозра (153)


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Для корупціонерів мають бути створені такі види гуманних покарань щоб зваживши всі "за" і "проти" корупціонер вішався сам.
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22.08.2024 13:41 Відповісти
ОПЗ завждт був дойною коровою для існуючої влади..після революціі Гідності люди Яценюка(на чолі з Мартиненко) прибрали до рук, але згодом люди Петра( в особі Грановського) віджали цю корову..наразі її "зелені" доять...
Існує дві прості схеми
1. продаж заводу палива( природній газ) по завищеним в рази цінам
2. погашення заборгованості за поставлений товар продукцією нижче собівартості, для подальшого перепродажу
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22.08.2024 13:53 Відповісти
ОПЗ - офіс президента Зеленського
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22.08.2024 15:40 Відповісти
Слідчі спочатку з порушенням закону збирають докази, адвокати з прокурорами розвалюють справу до суда та в суді, а потім гвалт, суд не захотів виносити потрібне прокурорам рішення.
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22.08.2024 14:04 Відповісти
У мальчика было трудное детство. До сих пор не может набрать здоровый вес.
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22.08.2024 15:00 Відповісти
А у мене питання: це ж не перша справа проти Грановського, яка почила у Бозі! То, можливо, він і не винний?
Просто ЗЕленим потрібно було голосити:"Порошенківці крадуть!", щоб виграти вибори. Знаходили "бариг", обіцяли їх посадити першої ж весни... Коли ж суд поцікавився доказами, виявилося, що докази збирати - не прутнем на роялі грати важко.
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22.08.2024 15:32 Відповісти

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