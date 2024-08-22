Україна впроваджує європейські норми до Митного кодексу. Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон №10411, який вносить зміни до Митного кодексу щодо імплементації деяких положень з митних законів Європейського Союзу.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення у другому читанні проголосували 293 нардепи.

За словами Железняка, ухвалення цього законопроєкту було одним із зобовʼязань Україниперед МВФ, Світовим банком та ЄС.

Як пояснили у Міністерстві фінансів, ухвалені зміни є суттєвими за обсягом, документ налічує близько 150 аркушів. Він наближає Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершує впровадження основної частини митного права ЄС у законодавство України.

"Це вкрай важливо для нашої країни на етапі переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Наступними великими змінами до митного законодавства України очікується прийняття вже нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС", – йдеться у повідомленні.

Серед основних змін, запропонованих законопроєктом:

запровадити концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, з розділенням видів представництва на пряме та непряме, розмежування обов’язків і відповідальності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та його митного представника;

здійснити поступовий, протягом 18 місяців, перехід підприємств, що здійснюють діяльність, контроль за якою покладається на митні органи, на систему авторизацій, аналогічну в ЄС: запровадження для митних брокерів, утримувачів митних складів, складів тимчасового зберігання та інших єдиної системи критеріїв та умов для всіх митних авторизацій (дозволів), більших можливостей для взаємозарахування перевірених митницею критеріїв для отримання наступних авторизацій, зокрема АЕО;

запровадити європейську модель типів митних складів та розширити перелік дозволених на них операцій. За рахунок цього митним складам надається можливість розширити спектр своїх послуг, зокрема поєднавши їх з митним представництвом і низкою авторизацій на митні спрощення та митні режими;

привести у відповідність до регламентів ЄС положення Митного кодексу України щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх зберігання під митним контролем;

скасувати необхідність виклику митника для здійснення переміщення товарів між об’єктами підприємства, на які отримано різні авторизації (наприклад, між митним складом та авторизованим вантажовідправником або вантажоодержувачем в межах однієї території підприємства) та інше.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада привела положення Митного кодексу у відповідність до вимог конвенції "Пан-Євро-Мед"