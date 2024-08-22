Фонд держмайна знову виставив на торги Білгород-Дністровський порт. Ним зацікавилися поляки

Фонд державного майна оголосив аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Як свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі, онлайн-торги відбудуться 6 вересня, передає liga.net.

Це буде уже дев'ята спроба продати порт в Одеській області.

На відміну від попередніх аукціонів, які відбулися у 2023-му і на початку 2024 року, цього разу на нього може прийти іноземний інвестор.

16 серпня заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань опублікував у Facebook фото з порту та натякнув, що "може бути цікава польська інвестиція на Чорному морі".

У коментарі виданню "Центр транспортних стратегій" він зазначив, що польські інвестори розглядають можливість участі у приватизації Білгород-Дністровського порту.

Стартова ціна приватизації становить 177,97 млн грн.

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня 2023 року, зі стартовою ціною 187,57 млн грн визнали таким, що не відбувся. Пізніше, стартову ціну порту знизили вдвічі – до 92,46 млн грн.

13 березня того ж року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Заплановані на 14 червня та 7 серпня 2023 року аукціони із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Черговий аукціон із приватизації порту було призначено на 21 березня 2024 року, стартова ціна активу становила 183,95 млн грн

Про порт

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.