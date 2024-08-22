Хакери ГУР атакували сервери російських телеканалів, – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували сервери російських телеканалів. Так, в ефірі деяких телекомпаній були показані обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело в українській розвідці.

Зазначається, що відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Комарова.

"Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію, однак внаслідок їхніх дій було припинено трансляцію одразу девʼятьох російських телеканалів: "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ" "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській", – додали у розвідці.

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Утім, це не завадило кіберфахівцям ГУР в збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Відтак низка телеканалів була змушена припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Як повідомлялося, днями українські хакери заблокували роботу розробника ядерної зброї РФ.