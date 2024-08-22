Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, але сьогодні поки без відключень

Рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати внаслідок спекотної погоди. Водночас застосування графіків відключень світла наразі не заплановані.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на ранок 22 серпня, рівень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей.

При цьому 21 серпня максимум споживання був також на 1,4% вищим, ніж днем раніше.

"Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються...Ощадливо споживайте електроенергію протягом всієї доби, а особливо – у період з 16:00 до 22:00. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних електроприладів одночасно", – закликають енергетики.

Для подолання дефіциту електроенергії на запит "Укренерго", Україна залучатиме аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Також упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 660 МВт-год.

Загалом через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 527 населених пунктів.

Зокрема, через наслідки негоди на ранок залишаються знеструмленими 63 населені пункти у Львівській і Закарпатській областях.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Із технічних причин знеструмлювались споживачі на Сумщині та Одещині.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.