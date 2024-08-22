Яку зарплату отримуватимуть фахівці із супроводу ветеранів. Відповідь міністерства

Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, передає Інтерфакс-Україна.

"Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Спеціаліст із супроводу ветеранів може мати 11-14 розряд (фахівець із супроводу – 11 розряд, фахівець із супроводу ІІ категорії – 12 розряд, фахівець із супроводу І категорії – 13 розряд, провідний фахівець – 14 розряд)", – пояснили у міністерстві.

Зазначається, що, крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50% посадового окладу. Сума надбавки залежатиме від навантаження, якості послуг, що надаються, і відсутності скарг.

Таким чином, середня заробітна плата фахівця із супроводу становитиме 17 860 грн.

Перший відбір фахівців відбудеться орієнтовно наприкінці вересня 2024 року. На першому етапі планується набрати до 3 тис. осіб, а загалом – 11 300 фахівців із супроводу по всій Україні.

У Мінветеранів розповіли, що кожен фахівець із супроводу опрацьовуватиме 35 кейсів (випадків). В один кейс входить ветеран і члени їхніх родин (дружина/чоловік, діти, батьки). Приблизно це до 100 осіб.

Як повідомлялося, у квітні до Реєстру кваліфікацій внесли дані щодо професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

Зокрема, фахівець із супроводу надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.