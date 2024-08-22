Яку зарплату отримуватимуть фахівці із супроводу ветеранів. Відповідь міністерства
Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, передає Інтерфакс-Україна.
"Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Спеціаліст із супроводу ветеранів може мати 11-14 розряд (фахівець із супроводу – 11 розряд, фахівець із супроводу ІІ категорії – 12 розряд, фахівець із супроводу І категорії – 13 розряд, провідний фахівець – 14 розряд)", – пояснили у міністерстві.
Зазначається, що, крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50% посадового окладу. Сума надбавки залежатиме від навантаження, якості послуг, що надаються, і відсутності скарг.
Таким чином, середня заробітна плата фахівця із супроводу становитиме 17 860 грн.
Перший відбір фахівців відбудеться орієнтовно наприкінці вересня 2024 року. На першому етапі планується набрати до 3 тис. осіб, а загалом – 11 300 фахівців із супроводу по всій Україні.
У Мінветеранів розповіли, що кожен фахівець із супроводу опрацьовуватиме 35 кейсів (випадків). В один кейс входить ветеран і члени їхніх родин (дружина/чоловік, діти, батьки). Приблизно це до 100 осіб.
Як повідомлялося, у квітні до Реєстру кваліфікацій внесли дані щодо професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".
Зокрема, фахівець із супроводу надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені терміново потрібна спеціалістка з супроводу ветерана. І обов'язково провідна, тобто вищої категорії.
А шо?
Хоча, нє. Жінка не зрозуміє. Тоді треба спеціаліст. Садовий інструмент видам.
Але і це не головне питання!
Головне питання до ЗЕвлади - а де ви збираєтесь гроші брати на все оце після війни, та й зараз?
Бо економіка на 50% зруйнована та продовжує руйнуватися, мільйони працеспроможних втікли і вже працюють на інші країни і скоріш не повернуться, ще мільйони виїдуть після заморозки війни, Західна допомога не вічна , тим паче на Заході вже давно розібрались с тим, що собою є ця мародерська ЗЕвлада ?
Вован Криворізький зі своїми подільниками довели Україну до РУЇНИ і щось там фантазують про майбутнє ... я добре пам'ятаю смак травневих шашликів, які ЦЕЙ обіцяв 19 січня 2022 року!