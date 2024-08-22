Унаслідок ворожого обстрілу частина Херсона залишилася без світла

Унаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без електрики.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури. Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, щоб щонайшвидше відновити електропостачання", – зазначив він.

За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 25 населених пунктів, серед яких і Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення.