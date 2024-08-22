Зеленський продовжив санкції проти Пушиліна, Гужви та Шарія

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо продовження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.

Відповідний указ №511/2024 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.

Зокрема, на 10 років продовжені санкції проти ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також проросійських медіа-діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія.

Також обмеження продовжуються щодо афілійованих з ними компаній та активів.

Йдеться, зокрема, про блокування інтернет-провайдерами ресурсів, пов'язаних з підсанкційними особами, у тому числі сайту "Страна.ua" та його субдоменів, а також сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.