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Зеленський продовжив санкції проти Пушиліна, Гужви та Шарія

Зеленський

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо продовження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.

Відповідний указ №511/2024 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.

Зокрема, на 10 років продовжені санкції проти ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також проросійських медіа-діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія.

Також обмеження продовжуються щодо афілійованих з ними компаній та активів.

Йдеться, зокрема, про блокування інтернет-провайдерами ресурсів, пов'язаних з підсанкційними особами, у тому числі сайту "Страна.ua" та його субдоменів, а також сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.

Автор: 

Зеленський (2498) санкції (4354) РНБО (507) Пушилін (1) Гужва (4) Шарій Анатолій (5)


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Проти них потрібно не продовжувати декоративні санкції, а давно знищити. ГРУ, ау?
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22.08.2024 11:15 Відповісти
Зє імітатор. "Дурілка картонная".
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22.08.2024 13:43 Відповісти
На жаль, дурні, на такі хитрощі, як це було в 2019 році, клюють, як карасі на закригу.
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22.08.2024 18:51 Відповісти

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