Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України ще на рік

Уряд Литви 21 серпня ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік.

Про це пише Delfi.



Зазначається, що посвідки на проживання, які були дійсні до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

В МВС країни наголосили, що відповідне рішення знизить адміністративне навантаження на громадян та співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоками заміни посвідок на проживання.



Як наголошується у прожкті постанови, Департамент міграції щодня реєструє близько 30-40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві. На кінець липня, дозволи на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 44 тис. осіб.

Як повідомлялося, із вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.