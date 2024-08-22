Без тиску на "білий" бізнес: Зеленський анонсував рішення для підтримки підприємців

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з урядовцями та народними депутатами узгоджено необхідність ухвалення конкретних рішень для підтримки економіки, збереження робочих місць та детінізації – без тиску на "білий бізнес".

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 21 серпня.

"Провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради. Кілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання", – наголосив очільник держави.

За його словами, всі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені.

"Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", – уточнив Зеленський.

Окрім цього, під час зустрічі з урядовцями обговорили роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні $50 млрд від заморожених російських активів.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Утім, після критики цього законопроєкту досягнуто попередньої домовленості щодо заміни 1% податку для юросіб з обороту підвищенням ПДВ на кілька відсоткових пунктів, а також запровадження фіксованого платежу за сховища АЗС замість авансового податку.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.