"Укрпошта" доставлятиме паспорти в закордонні дипустанови. Сервіс запрацює у вересні

Міністерство закордонних справ України долучило "Укрпошту" до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Так, МЗС та "Укрпошта" уклали меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень.

Планується, що новий сервіс зручної та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні.

"МЗС та "Укрпошта" визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Громадяни України за кордоном отримають зручний сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями", – сказано в повідомленні.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти".

Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу складатиме всього $6 та 10 грн ПДВ.

Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

Раніше повідомлялося, що Україна піднялася з 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу паспортів, 10 років тому вона займала 53 місце. Власники українського паспорта, як і раніше, мають безвізовий доступ до 148 країн світу.