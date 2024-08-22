У Росії зафіксували найбільше за 11 років зростання заборгованості з виплати зарплат

Російська економіка в липні 2024 року пережила суттєве зростання простроченої заборгованості із зарплат. Так, за місяць не виплачені працівникам суми стали більшими на 100,5 млн руб., а загальний розмір боргів роботодавців перед співробітниками досяг 427,4 млн руб.

Про це повідомив Росстат, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, за місяць не виплачені працівникам суми стали більшими на 100,5 млн руб., а загальний розмір боргів роботодавців перед співробітниками досяг 427,4 млн руб.

У відсотковому відношенні приріст простроченої зарплатної заборгованості – на 30,7% за місяць – став рекордним із січня 2013 року (тоді борги із зарплат підскочили на 47,4%).

Однак у грошах борги роботодавців перед співробітниками залишаються низькими за історичними мірками. Так, на кінець 2019 року це було 2,1 млрд руб., на кінець 2020 року – 1,6 млрд руб., на кінець 2021 року – 758 млн руб., на кінець 2022 року – 642 млн руб.

Як випливає зі статистики Росстату, з проблемами зіткнувся насамперед російський бізнес: борги, що виникли через "відсутність у організацій власних коштів" за місяць зросли на 38%, до 405,9 млн руб. Близько 21 млн руб. боргів накопичили регіони перед бюджетниками: у річному вираженні ця сума зросла в 22 рази.

Більше половини боргів із зарплати тягнуться роками: 22,4% заборгованості виникло 2023 року, а 32,6% – 2022 року чи раніше. На борги поточного року припадає 45% загальної заборгованості.

Раніше повідомлялося, що зарплати IT-фахівців у Росії протягом року впали в середньому на 15-25%.