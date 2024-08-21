Росія може обмежити ввезення автомобілів із Китаю

Глава російської корпорації "Ростех" Сергєй Чемезов заявив, що Росія може вжити заходів для захисту власного ринку від зростаючого імпорту автомобілів із Китаю.

Про це пише Reuters.

"Ростех" на сьогодні є найпотужнішим російським збройовим і автомобільним гравцем із часткою в найбільшому російському виробнику вантажівок "КамАЗ", а також був контрольним акціонером найбільшого виробника легкових автомобілів "АвтоВАЗ", який раніше контролювався французькою Renault.

Західні автовиробники покинули російський ринок після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином китайські автовиробники зайняли значну частину російського автомобільного ринку.

"Після виходу західних брендів на ринку виник дефіцит автомобілів, і його потрібно було якось покривати. До речі, треба сказати спасибі китайцям. Коли німці, японці, корейці показали росіянам "палець", нас підтримав китайський автопром", – сказав Чемезов.

Він додав, що Росія "знайде вихід".

"Сьогодні на ринку немає дефіциту автомобілів. Я впевнений, що держава знайде вихід. Імпорт зібраних автомобілів можна регулювати захисними заходами", – зауважив Чемезов.

За його словами, проєкти іноземних автовиробників із високим рівнем локалізації, навпаки, повинні отримувати державну підтримку.

Раніше повідомлялося, що ціни на китайські автомобілі в Росії у вересні зростуть на 10% через проблеми з переказом коштів у Китай.

Китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.