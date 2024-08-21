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Рада ухвалила закон для запровадження "розумних мереж" в енергетиці

батарея

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

За прийняття відповідного законопроєкту №11083 у другому читанні проголосував 271 народний депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Метою проекту у пояснювальній записці до нього вказане "запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж", зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року".

Для цього законом уточнюються терміни "розумні мережі" та "енергоефективність та управління попитом", а також запроваджуються нові терміни – "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "користувач мікромережі", "мікромережа", "острівний режим мікромережі".

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Як повідомлялося, поправками до цього ж законопроєкту Верховна Рада спрямувала дохід "Укренерго" від продажу потужності міждержавних перетинів при імпортно-експортних операціях на погашення боргів на ринку електроенергії.
https://biz.censor.net/n3505878

Автор: 

ВР (2852) закон (1475) парламент (1940) електроенергія (4220)


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У Зельоних взагалі нема меж. А назвати неіснуючі межі "розумними" це комізм в стилі фарсу. Стиль кварталістів.
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21.08.2024 20:40 Відповісти
"запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для... управління попитом Джерело: https://biz.censor.net/n3505930

Найкраще "управління попитом" - графік відключень.
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21.08.2024 21:18 Відповісти

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