Рада ухвалила закон для запровадження "розумних мереж" в енергетиці
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".
За прийняття відповідного законопроєкту №11083 у другому читанні проголосував 271 народний депутат, повідомляється на сайті парламенту.
Метою проекту у пояснювальній записці до нього вказане "запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж", зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року".
Для цього законом уточнюються терміни "розумні мережі" та "енергоефективність та управління попитом", а також запроваджуються нові терміни – "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "користувач мікромережі", "мікромережа", "острівний режим мікромережі".
Як повідомлялося, поправками до цього ж законопроєкту Верховна Рада спрямувала дохід "Укренерго" від продажу потужності міждержавних перетинів при імпортно-експортних операціях на погашення боргів на ринку електроенергії.
https://biz.censor.net/n3505878
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найкраще "управління попитом" - графік відключень.