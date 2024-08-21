Рада ухвалила закон для запровадження "розумних мереж" в енергетиці

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

За прийняття відповідного законопроєкту №11083 у другому читанні проголосував 271 народний депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Метою проекту у пояснювальній записці до нього вказане "запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій "розумних мереж", зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року".

Для цього законом уточнюються терміни "розумні мережі" та "енергоефективність та управління попитом", а також запроваджуються нові терміни – "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "користувач мікромережі", "мікромережа", "острівний режим мікромережі".

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Як повідомлялося, поправками до цього ж законопроєкту Верховна Рада спрямувала дохід "Укренерго" від продажу потужності міждержавних перетинів при імпортно-експортних операціях на погашення боргів на ринку електроенергії.

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