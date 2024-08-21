"Нова пошта" планує відкрити перші відділення в Австрії та Нідерландах до кінця року

"Нова пошта" планує вийти на ринки Австрії та Нідерландів до кінця 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Тільки за перше півріччя 2024 року ми відкрили відділення в чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. До кінця року будуть ще Австрія та Нідерланди. Тобто за два роки – 16 країн", – сказано в повідомленні.

У компанії заявили про розширення присутності як у нових містах, так і у тих, де відділення вже є.

"Інтегруємось із місцевими партнерами для розвитку адресної доставки та покриття всієї країни через поштомати і точки сервісу. Крім того, запустили доставку між країнами ЄС", – додаи в компанії.

На сьогодні Nova Post має 104 власних відділення у Європі та майже 82 тис. партнерських точок сервісу.

Раніше повідомлялося, що за підсумками другого кварталу українська група компаній Nova ("Нова пошта") змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.