Кабмін виділив 470 мільйонів на резервне опалення двом містам-супутникам зруйнованих росіянами ТЕС

Кабінет Міністрів виділив 470 мільйонів гривень на забезпечення резервного теплопостачання міст Бурштин на Івано-Франківщині та Добротвір на Львівщині.

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні у середу, 21 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Внаслідок масштабних ракетних ударів у цих містах було суттєво пошкоджено єдиних виробників тепла для житлових будинків та закладів соціальної сфери. Аби забезпечити належне проходження опалювального сезону виділяємо кошти з резервного фонду, за які місцева влада зможе закупити й встановити додаткове енергетичне обладнання", – написав Шмигаль.

Зауважимо, що Бурштин та Добротвір є містами-супутниками великих теплових електростанцій, що зазнали суттєвих руйнувань внаслідок російських ракетних ударів: "ДТЕК Бурштинської ТЕС" та "ДТЕК Добротвірської ТЕС" відповідно.

Як повідомлялося, за словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, Бурштинська теплоелектростанція не підлягає відновленню, тому місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

Через це міська рада Бурштина дозволила власникам квартир встановлювати індивідуальне опалення.



