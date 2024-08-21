В уряді Угорщини не бачать загрози через спрощений в’їзд для громадян Росії та Білорусі

Уряд Угорщини із запізненням відповів Європейській Комісії на прохання роз'яснити рішення про спрощення в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Листа на ім'я єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон опублікував міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, передає Європейська правда.

У листі Угорщина запевняє, що застосовуватиме "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої "національної карти", "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних із безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", – сказано в листі.

Угорщина також наголосила, що й далі приділятиме значну увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".

Нприкінці липня повідомлялося, що Угорщина спростила умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

У відповідь на це десятки євродепутатів поставили під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта пом’якшити візовий режим росіян та білорусів.