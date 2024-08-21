Рада заборонила медикам рекламувати лікарські засоби і отримувати бонуси від фармкомпаній

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності".

На пленарному засіданні у середу, 21 серпня, відповідний урядовий законопроєкт №10293 у другому читанні підтримали 276 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я пояснили, що цей закон забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

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Крім того, фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10293 у першому читанні 7 червня.



