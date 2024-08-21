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Новини
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Рада заборонила медикам рекламувати лікарські засоби і отримувати бонуси від фармкомпаній

ліки

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності".

На пленарному засіданні у середу, 21 серпня, відповідний урядовий законопроєкт №10293 у другому читанні підтримали 276 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я пояснили, що цей закон забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:

  • отримання сувенірної та брендованої продукції;
  • премій, бонусів, подарунків;
  • повернення частини коштів за призначення;
  • участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Читайте також: Рада ухвалила закон про заборону реклами ліків на упаковці

Крім того, фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10293 у першому читанні 7 червня.

Автор: 

ВР (2852) закон (1475) ліки (566) МОЗ (1438) парламент (1940) лікарі (123)


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Топ коментарі
+7
а тобі русскокакющий узкий мозг мішає сходити в іншу аптеку і купити конкурента подешевше?
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21.08.2024 19:35
+3
Оце так потужне піклування про пересічних.
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21.08.2024 19:45
+3
Я, взагалі та конкретно, пропоную перейменувати т.з. "сімейних лікарів" у БАГАТОсімейних. Бо тім сімейним пофіг усе - понавиписують усяке і далі пофіг, не цікавляться, типу, "як справи, шановний, як почуваєтесь" Лікарі-спеціалісти на них дуже сердиті, бо ті тільки міряють тиск та пишуть направлення. Це сімейний лікар, чи воно просто гроші заробляэ (гроші, ну, дуже, великі) ?
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21.08.2024 19:54
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Правила форума Рада форумчан
Ага так они и послужались,сам знаю одну инфекционистку которая выписывает самые дорогие препараты а нужная аптека находится в тех шагах.
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21.08.2024 19:19 Відповісти
а тобі русскокакющий узкий мозг мішає сходити в іншу аптеку і купити конкурента подешевше?
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21.08.2024 19:35 Відповісти
Mawka це точно. Я теж саме подумав прочитавши.
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21.08.2024 19:51 Відповісти
Ну да вы же там островные ухилянты все умные куда до вас.
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21.08.2024 20:17 Відповісти
ну класичний висєр пійманого на безмозглості. школярик
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21.08.2024 21:47 Відповісти
А твой немецкий пивной мозг может расскажет как бабульке лежащей в больнице пройти два километра? И ли только пердеть здесь можешь?
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21.08.2024 20:16 Відповісти
так ти ж за бабку ходиш чи ні? чи ти тільки на бабку злився, бо піймали тебе не узкомозглості?
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21.08.2024 21:45 Відповісти
Желаю и тебе побегать от реанимации к аптеке,может тогда тебе зажравшейся мажорке дойдет.
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21.08.2024 21:56 Відповісти
так це ти тупа мажорка: тобто якби аптека стояла б пару метрів далі, ти б не бігав?
ти навіть не доганяєш у чому твоя бабська тупість: ти назвав загальну тему, обосрався і тепер намагаєшся часними випадками прикрити свою безмозглість. Тут взагалі два типи проблеми, які ти як жертва ефекту Данінга-Крюгера, не можеш окучити: 1. через русскую корупционную жопу організоване лікування в цілому (у країнах зі страховкою ніхто нікуди не бігає) і 2. ти в цілому, без часних випадків, показав, що ти не знаєш, що є замінники і що аптекар завжди проконсультує, не проконсультує він лише того, хто не питає.
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22.08.2024 07:43 Відповісти
Якщо ще раз вилізеш зі своїми тупими коментарями шмарка лісова то вихідним у тебе з'явиться нова розвага.
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22.08.2024 10:38 Відповісти
Оце так потужне піклування про пересічних.
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21.08.2024 19:45 Відповісти
Цікаво як вони будуть це контролювати? Вангую що нічого не зміниться окрім в черговий раз цін на ліки
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21.08.2024 23:44 Відповісти
Якщо звборонили, а покарння за це не признчаили- то це взагалі ні про що.
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22.08.2024 08:11 Відповісти
Во-во. Запретите уже ихнюю рекламу особенно в интернете. А то пока что то ищешь десять реклам посмотришь от головной боли или диареи и голова сама по себе начинает болеть. Ето не реклама а гипноз
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21.08.2024 19:46 Відповісти
Ну, хоть не диарея.
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22.08.2024 09:17 Відповісти
Тільки шкодить та рада людям.
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21.08.2024 19:49 Відповісти
Я, взагалі та конкретно, пропоную перейменувати т.з. "сімейних лікарів" у БАГАТОсімейних. Бо тім сімейним пофіг усе - понавиписують усяке і далі пофіг, не цікавляться, типу, "як справи, шановний, як почуваєтесь" Лікарі-спеціалісти на них дуже сердиті, бо ті тільки міряють тиск та пишуть направлення. Це сімейний лікар, чи воно просто гроші заробляэ (гроші, ну, дуже, великі) ?
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21.08.2024 19:54 Відповісти
Скоро й такиїх лікарів не лишиться, і це засмучує.
Також, чому лікар має заробляти мало, зважаючи скільки він вкладає у саою освіту.

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21.08.2024 20:08 Відповісти
чому я маю жити у злиднях (відносно), на хліб, масло та їжу котику вистачає, як маю 20 років підземного стажу
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21.08.2024 20:36 Відповісти
А чого в міліцію не пішли ? Таи теж стаж, ще й робити нічого не треба.
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21.08.2024 21:00 Відповісти
принципово, пропонували охоронцем у турму після срочки
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21.08.2024 21:18 Відповісти
А менш прнципові живуть за ваш рахунок, і це аж ніяк не лікарі.
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21.08.2024 21:37 Відповісти
у кожного свої таргани у голові
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21.08.2024 21:56 Відповісти
Поїдьте трохи закордон поживіть і будете жаліти за на нашими терапевтами, там один препарат на всі хвороби парацитамол... а до профільного будуть вас до останнього тягнути щоб їх страхова потім не нагнула
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21.08.2024 20:20 Відповісти
шановна/шановний, мені пофіг на "закордон", я здоров'я поклав в Україні, у проклятій шахті, на добробут УСІХ, як що не у "темі", то дізнайтесь
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21.08.2024 20:43 Відповісти
як комуняки цінували гірників\ШАХТАРІВ
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21.08.2024 20:44 Відповісти
Добича вугілля з 80-х років минулого століття на теринах України була збиткова. Ви працювали в мінус.
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22.08.2024 09:18 Відповісти
тому що при владі постіно мародери.... у чиновників вищого рангу великі пенсії хоча вони ніх... не принесли крім збитків державі

Але може я скажу трохи жорстко і вас образить але хто їх вибирав 30 років, а особливо мажоритарщиків
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21.08.2024 21:18 Відповісти
шановний, обирали тих паскуд усі МИ, в залежності розумових здібностей, та усіх НАС, просто, використали як туалетний папір
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21.08.2024 21:23 Відповісти
в смысле в "шахті на добробут УСІХ"?
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22.08.2024 08:50 Відповісти
усіх олігархів
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22.08.2024 09:35 Відповісти
каки еще олигархов? чувак работал на СЕБЯ и получал нехилую зарплату, за счет дотирования из бюджета, т.к. угольная сфера дааавно была убыточна - его ни кто в ту шахту не гнал, приехал бы в какой колхоз и попробовал поработать, тогда б понял где действительно люди работают
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22.08.2024 09:48 Відповісти
ну дотації хто крав? олігархи!
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22.08.2024 09:55 Відповісти
простите , а кто крал в Германии или Великобритании, что шахты убыточные были?)
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22.08.2024 10:00 Відповісти
я про те куди йшли дотації у нас
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22.08.2024 10:27 Відповісти
олігархів ще не було
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22.08.2024 12:36 Відповісти
Не нагнітайте. Насправді більшість хвороб, які в постсовкових державах лікують десятками препаратів з не доведеною терапевтичною ефективністю парацетамол, чи ібупроіеном і лікуються. З профільними лікарями проблемно, але не критично.
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21.08.2024 22:36 Відповісти
Я прожив достатньо там щоб про щось судити а у вас судячи по прапору немає такого як трохи західніших країнах....

Моя теща так померла в Італії що терепевт боявся страхової і виписував їй пилюльки від болі в спині коли в неї була початкова стадія раку печінки і боявся відправити до профильного лікаря а коли вже після скандалів за 6 місяців відправили уже нічого не змогли зробити, а там ще черги не так просто до когось попасти а як попадеш то вже і здоровий можеш бути
А хочеш швидше плати гроші сам

Мій друг в штатах доходився у терапевта до серйозної операції .... тому що його терапевт мала декілька вже штрафів від страхової і болась задурно його посилати

а в штатах ще друга схема коли попадаєш до профільного в лікарню з хорошою страховкою вони починають знаходити безліч хвороб щоб натягнути страхову і лікують тебе по повній хоча це не дуже і треба а як ви кажете може реально обійтись парацетамолом
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21.08.2024 23:24 Відповісти
За таку діяльність з лікуванням від безлічі хвороб за рахунок страхових компаній сів в тюрму батько актриси Міли Йовович.
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22.08.2024 12:34 Відповісти
Є таке. Але опосередковано це свідчить про низький рівень сімейника, який через власну непрофесійність підставляв страхову компанію під даремні трати. Про жадібність сімейника, який не хотів втрачати страхові відрахування через потребу оплати консультації іншого фахівця. Про знову ж таки недостатню професійність лікарів страхової, які не могли розібратись чи дійсно є необхідність в дороговартісному лікуванні хвороби і наявності власне самої хвороби.
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22.08.2024 13:13 Відповісти
У вас теорія а такі випадки постійні і це система така...
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22.08.2024 15:00 Відповісти
"Доктор, а когда вы меня, наконец, выпишите?" - спросило дешёвое лекарство.
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22.08.2024 09:21 Відповісти
"Сімейний лікар" це паразит. Власник "мервих душ" який зацікавлений в "закріпаченні" за собою якомога більшої кількості молодих та здорових людей які його ніколи турбувати не будуть, але за кожну "тушку" паразит буде отримувати як за "обслуговування". Цього року мені знадобився рецепт. Довелось врешті "приписатися" до такого паразита. Після "приписки" зясувалося що далі я маю "сидіти в смартфоні" місяцями в очікуванні "вільного лікаря" десь на іншому кінці міста. До "реформи" всі послуги моя теща отримувала поряд з домом... Ну що ж, "перетоптався" - знайшов в інтернеті методику лікування. Вилікувався і більше до цієї дурепи та до імітаційно-бюрократичної системи звертатися не буду. Це втрата часу, грошей і нервів. Здавалося б що простіше відразу заплатити приватному лікарю, але тут проблема - лікарів просто нема. Є шарлатани і такі ж паразити які не можуть працювати за кордоном (низька кваліфікація), але хочуть заробляти як в Америці...... Єдине що мене тепер дратує, то це згадка про те що за мою "тушку" паразит кожного місяця отримує за моє "медичне обслуговування" - у нього "абонент на безплатне харчування".
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22.08.2024 14:08 Відповісти

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