Рада заборонила медикам рекламувати лікарські засоби і отримувати бонуси від фармкомпаній
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності".
На пленарному засіданні у середу, 21 серпня, відповідний урядовий законопроєкт №10293 у другому читанні підтримали 276 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.
У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я пояснили, що цей закон забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:
- отримання сувенірної та брендованої продукції;
- премій, бонусів, подарунків;
- повернення частини коштів за призначення;
- участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.
Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.
Крім того, фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10293 у першому читанні 7 червня.
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ти навіть не доганяєш у чому твоя бабська тупість: ти назвав загальну тему, обосрався і тепер намагаєшся часними випадками прикрити свою безмозглість. Тут взагалі два типи проблеми, які ти як жертва ефекту Данінга-Крюгера, не можеш окучити: 1. через русскую корупционную жопу організоване лікування в цілому (у країнах зі страховкою ніхто нікуди не бігає) і 2. ти в цілому, без часних випадків, показав, що ти не знаєш, що є замінники і що аптекар завжди проконсультує, не проконсультує він лише того, хто не питає.
Також, чому лікар має заробляти мало, зважаючи скільки він вкладає у саою освіту.
Але може я скажу трохи жорстко і вас образить але хто їх вибирав 30 років, а особливо мажоритарщиків
Моя теща так померла в Італії що терепевт боявся страхової і виписував їй пилюльки від болі в спині коли в неї була початкова стадія раку печінки і боявся відправити до профильного лікаря а коли вже після скандалів за 6 місяців відправили уже нічого не змогли зробити, а там ще черги не так просто до когось попасти а як попадеш то вже і здоровий можеш бути
А хочеш швидше плати гроші сам
Мій друг в штатах доходився у терапевта до серйозної операції .... тому що його терапевт мала декілька вже штрафів від страхової і болась задурно його посилати
а в штатах ще друга схема коли попадаєш до профільного в лікарню з хорошою страховкою вони починають знаходити безліч хвороб щоб натягнути страхову і лікують тебе по повній хоча це не дуже і треба а як ви кажете може реально обійтись парацетамолом