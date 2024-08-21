Встигнути до підвищення акцизів: Імпорт бензину в Україну підскочив у серпні на 30%

Імпорт автомобільних бензинів збільшується. Так, у серпні добовий обсяг постачань палива з-за кордону зріс на 30%, до 4,87 тис. тонн, проте учасники ринку зазначають, що в третій декаді місяця слід очікувати зменшення темпів поставок.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Як зазначається, тенденція зростання зберігається з квітня, але в серпні обсяги добових поставок сягнули максимальних значень.

Збільшенню імпорту високооктанового палива протягом останніх чотирьох місяців сприяло сезонне зростання попиту, а в серпні учасники ринку почали готуватися до вересневого підвищення акцизу.

"Реалізація в роздробі в серпні практично не змінилася, але на очікуваннях зростання ставок акцизу компанії везуть більше, ніж потрібно", – розповів представник однієї з мереж.

Зростання попиту на внутрішньому ринку задовольнялося переважно завдяки збільшенню постачань бензину з південного напрямку. Зокрема, в серпні компанії активно купували паливо з Греції: за 18 днів місяця імпортери привезли 19,4 тис. тонн бензину, це на 10,8 тис. тонн більше порівняно з аналогічним періодом липня.

Приріст обсягів постачань з Румунії був меншим, із цього напрямку було імпортовано 20,1 тис. тонн палива, це на 3,3 тис. тонн більше, ніж за 18 днів липня.

На західному напрямку збільшилися закупівлі бензину з Німеччини й Польщі, тоді як імпорт продукту з Литви зменшився. Відвантаження з Польщі зросли з 11,1 тис. тонн до 17,4 тис. тонн, переважно шляхом збільшення залізничних відправлень палива з термінала Orlen у Журавиці.

Попит на німецький бензин, який продає компанія Unimot автообсягами, також збільшився. Unimot продає бензин німецьких виробників Total і PCK Shwedt.

"Зазвичай ми продаємо не більше 1,5 тис. тонн бензину, але у серпні плануємо продати близько 2 тис. тонн", – повідомили в компанії.

Прямі поставки бензину з Німеччини за 18 днів серпня зросли на 5,8 тис. тонн – до 12,9 тис. тонн. Майже весь обсяг імпортується великими українськими мережами з НПЗ Holborn у Гамбурзі.

Відвантаження бензину з Литви скоротилися на 3,9 тис. тонн до 9,1 тис. тонн. Скорочення постачань було зумовлено проведенням реконструкції на терміналі у Моцкаві. Як наслідок, у серпні звідти не було відправлено жодного потягу з бензином.

Учасники ринку вважають, що в третій декаді серпня імпорт бензинів почне зменшуватися.

"Не варто очікувати, що такий темп відвантажень збережеться весь місяць. У планах багатьох компаній були постачання до 20 серпня, щоб встигнути спрацювати за старими ставками акцизу", – зауважив представник великої української мережі.

Як повідомлялося, 21 серпня Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Він вступить у силу, як і підвищення акцизів, починаючи з 1 вересня 2024 року.

18 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законпроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".