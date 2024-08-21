Суд скасував угоду про ремонт дороги за 390 мільйонів у Донецький області

Держаудитслужба виявила порушення законодавства під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення "Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка" на Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Як повідомляється, замовник, Служба автомобільних доріг у Донецькій області, не відхилив пропозиції учасників, які не відповідали вимогам тендерної документації в частині підтвердження кваліфікаційних критеріїв. Натомість, за відсутності законних підстав, розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей та уклав договір підряду з одним із учасників на суму 390 млн грн.

Не погодившись із висновком аудиторів, замовник звернувся до Донецького окружного адміністративного суду, проте суд відмовив позивачу.

Обґрунтованість висновку аудиторів була також підтверджена Першим апеляційним адміністративним судом під час розгляду апеляційної скарги.

"Крапку в цій справі поставив Верховний Суд. Після чого на виконання вимог аудиторів Служба автомобільних доріг у Донецькій області припинила зобов'язання за договором в односторонньому порядку", – підсумували в Держаудитслужбі.

У липні повідомлялося, що ексзаступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор" повідомлено про підозру в службовій недбалості під час ремонту дороги, що спричинило збитки на 14 млн грн.

До того повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділив 2,4 млрд грн із Резервного фонду на відновлення місцевих доріг у прифронтових регіонах.