Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти Росії, але тільки частково

Швейцарія частково приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, ухваленого 24 червня.

Відповідне рішення набуде чинності 27 серпня, повідомляється у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

У повідомленні зазначається, що ще 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії вніс до санкційних списків 69 осіб та 47 організацій, відповідно до 14-го пакету санкцій ЄС.

21 серпня Федеральна рада ухвалила рішення приєднатися до інших обмежувальних заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, які "включають уточнення заборони на імпорт російських алмазів, що робить їх міжнародно узгодженими".

Водночас Федеральна рада продовжила терміни видачі дозволів на репатріацію інвестицій з Росії, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою діяльність у РФ.

У повідомленні зазначається, що 14-й пакет санкцій ЄС передбачає "низку додаткових заходів, які зараз детально вивчаються".

"Голова EAER поінформував Федеральну раду про заходи на засіданні 21 серпня. Федеральна рада обговорить ці заходи найближчим часом", – повідомляється у пресрелізі.

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Як повідомллося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Серед іншого, цей пакет вдосконалює заборону на імпорт російських алмазів, вже погоджену в 12-му пакеті санкцій. Роз'яснено, що ця заборона не поширюється на алмази, які перебували в ЄС або в третій країні (крім Росії) чи були відполіровані або виготовлені в третій країні до набрання чинності забороною.

Водночас дозволено тимчасовий імпорт або експорт ювелірних прикрас, наприклад для ярмарків або ремонту.

До того ж, цим пакетом продовжено на шість місяців (до 1 березня 2025 року) перехідний період, після якого стане обов'язковою система повної простежуваності для імпорту необроблених або відполірованих природних алмазів.

Крім цього, відстрочено заборону ювелірних прикрас, які містять російські алмази, оброблені в третіх країнах, до ухвалення спільного рішення про таку заборону країнами "Великої сімки".

Крім того, 14-й пакет санкцій передбачає обмеження щодо імпорту російського скрапленого газу. Зокрема, а також інвестиції, надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва LNG-проєктів у Росії.