Санкції працюють: Москві загрожує дефіцит електроенергії

Столиця Росії – Москва – найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом електроенергії.

Про це йдеться в проєкті Генеральної схеми розвитку російської енергетики до 2042 року, передає The Moscow Times.

Згідно з матеріалами схеми, які підготував "Системний оператор" (єдиний диспетчер енергосистеми РФ), до 2030 року столиці Росії загрожує нестача 1,6 гігавата потужності, а до 2042 року – 4,2 гігавата.

Про майбутні проблеми із забезпеченням російського столичного регіону "Системний оператор" вперше попередив минулого року, називаючи причиною складності з обслуговуванням іноземного обладнання. Йдеться про газові турбіни для теплоелектростанцій, які залишилися без запчастин та ремонту після посилення західних санкцій у червні 2023 року.

Зокрема, від обслуговування турбін ТЕС відмовилися General Electric та Siemens. За оцінками "Системного оператора", іноземні турбіни забезпечували близько 9% потужностей російської енергосистеми.

Щоб закрити "дірку" в забезпеченні Москви електрикою, необхідно побудувати нову газову станцію на паросилових блоках загальною потужністю 1 гігават, йдеться в Генеральній схемі. Крім того, потрібно протягнути дві ЛЕП постійного струму від Курської та Нововоронезької АЕС пропускною здатністю не менше 1,5 гігавата кожна. Вартість будівництва, згідно з матеріалами "Системного оператора", оцінюється в 174-351 млрд руб.

Як зазначається, окремою проблемою є фізичне зношування електромереж, яке досягає близько 70% для розподільчих мереж і близько 50% – для магістральних.

Вихід General Electric та Siemens із Росії

У лютому цього року повідомлялося, що Siemens ліквідує дочірню компанію й остаточно йде з Росії після 170 років роботи.

Після запровадження санкцій ЄС проти Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення та постачання до країни. У травні того ж року концерн оголосив про намір піти з російського ринку у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

У серпні минулого року повідомлялося, що Росія виявилася нездатною виробляти турбіни для ТЕС без General Electric.

У березні 2022 року американська General Electric (GE) оголосила про призупинення діяльності в Росії, але тоді компанія планувала продовжувати "підтримку" наданих послуг в енергетиці.

Однак після запровадження нових санкцій США GE з 19 червня 2022 року припинила сервісне обслуговування газових турбін на російських ТЕС.