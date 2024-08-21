БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2244 відвідувача онлайн
Новини
11 721 49

Транзит російської нафти через Україну зріс удвічі, попри скарги Угорщини на санкції проти "Лукойлу"

дружба,нафтопровід

Обсяги транзиту російської нафти до країн Євросоюзу через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл".

Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Зокрема, у липні обсяги транзиту російської нафти через Україну становили 35,2 тонни на добу, а у серпні — 33,3 тонни на добу. Яким компаніям належить нафта, що транспортується через Україну до Європи, не відомо.

Основну частину нафти в липні було транспортовано до Угорщини – 0,43 млн тонн, що на 8% менше, ніж у червні. Натомість транзит нафти до Словаччини у липні зріс у 5 разів – до 0,34 млн тонн. Крім того, до Чехії було транспортовано 0,32 млн тонн нафти, в той час як у червні транзит до Чехії був відсутній.

Транзит російської нафти через Україну у 2024 році
Фото: ExPro

Загалом за 7 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 6,23 млн тонн російської нафти. З урахуванням винятків з європейських санкцій, російська сировина постачається до трьох країн: Угорщини (2,84 млн тонн або 46% обсягу), Словаччини (1,92 млн тонн, або 31%) та Чехії (1,46 млн тонн, або 23%).

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Автор: 

нафта (4753) росія (14103) санкції (4346) транзит (634) Лукойл (97)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Оо, то хто тепер ''на крові заробляє''? То хто тепер барига???
показати весь коментар
21.08.2024 17:55
+11
тож хтось нам сцить в очі зеленим...
показати весь коментар
21.08.2024 17:54
+8
"Зельониє" наперстки вони такіє,Вітя і Вова договорились посрєдінкє)
показати весь коментар
21.08.2024 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тож хтось нам сцить в очі зеленим...
показати весь коментар
21.08.2024 17:54 Відповісти
Схоже на підтасований результат.
Підскажіть на основі чого видання ExPro зіснило таку оцінку?
Я не знайшов жодного посилання на офіційну статистику.
Фейк.
показати весь коментар
21.08.2024 18:02 Відповісти
що саме підтасовано? за якій місяць? з якою метою?
це спеціалізіване авторитетне видання, а стосовно "статистики", то є брехня, є велика брехня, а я статистика
показати весь коментар
21.08.2024 18:10 Відповісти
Де посилання на офіційну статистику хоть когось - чи москалів чи України чи угорщини,...?
Думаєш журналісти ExPro сидять на вимірювальній станції "Дружба" і карандашом записуть покази протягом місяця?
показати весь коментар
21.08.2024 18:19 Відповісти
думаю на таких ресурсах основне джерело інформації це інсайд
показати весь коментар
21.08.2024 18:27 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 22:42 Відповісти
ЄС то не Україна з контрабандою та подвійним продажем через офшорні компанії

Там є офіційни сайт де вказано в яких об'ємах і яких ресурсів та з якої країни йде імпорт, колись електрику там один блогер показував, мабуть журналісти звідти взяли імпорт нафти...

Візьміть chatgpt якщо вам цікаво та вивчіть питання... просто лінь шукати в історії
показати весь коментар
21.08.2024 18:39 Відповісти
Цікаво як це Україна продає нафту контрабандою?
В Одесу давно не заходив нафтовий танкер, тай якби заходив - він не песик - ї йде через Турцію - тому ВСЕ ВСІ БАЧАТЬ.
Як що ж трубопроводом через Європу - то ви самі заперечили себе - бо в Європі контрабанди нема...
Короче - ви шут гороховий
Якщо є ОФІЦІЙНИЙ САЙТ - то він ВСІ відомий - скиньте сюди посилання - чекаю...
Якщо не дочекаюсь - то ви таки реальний троль ліліпутіна.
показати весь коментар
21.08.2024 22:41 Відповісти
Слухай бовдур де вас ботів так набирають в школі чи що... могли б трохи підняти зарплату і студентів взяти

Газ так продавали українського видобутку, якого не існувало по документах, ліс так продають звідси виїзджає як дрова в ЄС приїзджає як діловий ліс
показати весь коментар
21.08.2024 23:14 Відповісти
****** ****** ******У тричi https://patrioty.org.ua/ecomomic/zhyttia-bez-rosiisoi-druzhby-uhorshchyna-znaishla-sposib-zabezpechyty-sebe-naftoiu--siiiarto-525653.html Життя без російсьої "Дружби": Угорщина знайшла спосіб забезпечити себе нафтою - Сійярто
показати весь коментар
22.08.2024 01:18 Відповісти
Оо, то хто тепер ''на крові заробляє''? То хто тепер барига???
показати весь коментар
21.08.2024 17:55 Відповісти
Все що Зеленський брехав про Порошенка, виявилось правдою про нього самого.
показати весь коментар
21.08.2024 21:45 Відповісти
Так він же копіює політику пуйла: зробе сам, а когось звинувачує.
показати весь коментар
21.08.2024 22:38 Відповісти
"Зельониє" наперстки вони такіє,Вітя і Вова договорились посрєдінкє)
показати весь коментар
21.08.2024 17:56 Відповісти
А хто такий "Вітя"?
показати весь коментар
21.08.2024 22:39 Відповісти
чмо одне мадярське,яке нанасує рускій газік і молиться на ікону покровительниці нафтопроводу "Дружба" - Нєфтєродіцу Ханти-Мансійську.
показати весь коментар
21.08.2024 22:44 Відповісти
мертвечук, чи шо?
показати весь коментар
21.08.2024 22:50 Відповісти
Значить орбан.
показати весь коментар
21.08.2024 22:51 Відповісти
Все, досить! Треба негайно припиняти цей нафтотрафік, який фінансує рашистську пітьму.
А сусіди з ЄС, що на цьому наживаються, нехай пошукають інші шляхи для свого гешефту.
показати весь коментар
21.08.2024 18:01 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 18:01 Відповісти
і яке ми маємо право після цього вимагати санкцій проти параші від інших країн??? а ще добавте газ та аміакопровід.
показати весь коментар
21.08.2024 18:19 Відповісти
Ну аміакопровід нам потрібен для виготовлення аміачної селітри. З неї роблять порох та вибухівку
показати весь коментар
21.08.2024 18:29 Відповісти
в нас ніхто її не виробля. все йде транзитом.
показати весь коментар
21.08.2024 18:35 Відповісти
В кожній області( чи майже в кожній) був комбінат ( черкасиазот, Рівне азот.....) . справа тільки в бажанні щось робити.
показати весь коментар
21.08.2024 18:50 Відповісти
було та загуло
показати весь коментар
21.08.2024 19:02 Відповісти
Газ нажаль не можемо нічого зробити на другий же день після завершення транзиту туди прилетять ракети і наша промисловість без внутрішнього транзиту просто ляже...

а про населення зимою та нагрузку на енергосистему від електричного опалення мовчу просто
показати весь коментар
21.08.2024 18:42 Відповісти
А, якщо в Суджі трішки вентилі прикрити, десь на половину хочаб?
показати весь коментар
23.08.2024 10:16 Відповісти
У вас есть инфа, шо аммиакопровод в работе?
показати весь коментар
21.08.2024 19:43 Відповісти
так
показати весь коментар
21.08.2024 19:49 Відповісти
Поделитесь, я шото пропустил.
показати весь коментар
21.08.2024 19:54 Відповісти
тут трошки мабуть не так. Захід ввів санкції тільки проти танкерної цапської нафти. Проти трубопровідної нафти ЄС санкцій не вводив. от точно не пам'ятаю і ліньки гуглити зараз - не вводив він їх взагалі, чи дав європейським споживачам трохи часу - рік чи трохи більше, щоб ці споживачі знайшли альтернативу трупопровідній цапській нафті. а раз ЄС не вводив санкцій на трубопровідну нафту, то тоді мабуть попросив Україну, щоб вона не перекривала транзит тої нафти.
показати весь коментар
22.08.2024 01:21 Відповісти
А можна цю трубу перейменувати відповідно до закону про декомунізацію якось " Зрада" чи " На ЄС"?
Бо це "Дружба" між, умовно, всіма орбанами Європи та рашою.
показати весь коментар
21.08.2024 18:27 Відповісти
...та чинною владою України.
показати весь коментар
21.08.2024 22:34 Відповісти
Це якийсь СЮР...... Рашисто-Нацисти вбивають Українців кожен день а Україна газ та нафту їх транспортує- вважає допомогає заробляти гроші на зброю!!!
показати весь коментар
21.08.2024 18:31 Відповісти
А тобі не сюр що військові ЗСУ заправляють у баки пальне вироблене із кацапської нафти і привезене до нас із тієї самої Угорщини , чи може запропонуєш на газогенераторах кататися ?
показати весь коментар
21.08.2024 20:15 Відповісти
З Угорщини пальне в Україну не завозять, Peasdiuk!
показати весь коментар
21.08.2024 21:26 Відповісти
Ти нафтотрейдер , шарікофф ?
показати весь коментар
21.08.2024 21:48 Відповісти
Й якщо ти часом не знав Володя - нафта є й в інших країнах.
показати весь коментар
22.08.2024 01:26 Відповісти
Прикинь , Альоша , вона і в інших країнах кацапський присмак часто має
показати весь коментар
22.08.2024 01:53 Відповісти
Володя Сєрдюк, то може тоді запропонуєш й по рашиських МПЗ не бити? Бо "небуде ж чим ЗСУ заправлятись"......
Х7й би хто гнав газ чи нафту через Британію одночасно руйнуючи її (Британії) міста та села. Та люди самі б взорвали те все.
показати весь коментар
22.08.2024 01:25 Відповісти
Альоша Пилєвич я пропоную тобі мати у голові клепку , бо ти змішав до купи мух і котлети і тепер намагаєшся мені щось довести .Якщо такий герой, то біжи газопровід підривай , він же через нашу територію прокладений , чи нафтопровід (( Правда , телепню , перед тим подумай із якого газопроводу братимеш газ для українців і задумайся чому кацапи електростанції у нас знищили , а газопроводи не чіпають поза зоною бойових дій . Тобі воно , емігрантику , може і комфортно у Британії , а в Україні не все так райдужно ,повертайся додому ,може очі розкриються (( І ради Бога , не тринди про vpn ((
показати весь коментар
22.08.2024 02:02 Відповісти
Схоже так звана українська влада так і не зрозуміла що росія веде криваву війну проти України ,вбиваючи щоденно десятки мирних українців ,руйнує все що тільки можна ,я не каже що кожен день гинуть сотні наших військових ,а комусь кривавий бізнес понад усе ,до того перекриття транспортування нафти трохи образумило проросійських Орбана і Фіцо.
показати весь коментар
21.08.2024 18:33 Відповісти
Ха-ха, дві труби качають, у Кієвє та масквє багатіють, а ви там забивайтесь десь у Покровську...
показати весь коментар
21.08.2024 18:38 Відповісти
Імітація гри членом на роялі, у вкраденому номері, дуже зайшла лохам. А коміки завжди використовують те, що було вдалим. Тому піарні виступи зі сцени не мають нічого спільного зі справами за лаштунками. Мало того. Готується договір на прокачку кацапської нафти в ЄС, як Азербайджанської. І лохи раді, і скажені гроші по кишеням.
показати весь коментар
21.08.2024 19:39 Відповісти
Они уже давно качают по азеровским и казахским документам.
показати весь коментар
21.08.2024 19:46 Відповісти
Це був договорняк. Уйобікі взяли кредит в Кетаї за нафту, а оскільки Лукойл приватна, то грошва пішла державним. Вони і наростили продаж у два рази. А дует підігрував, взяв на себе відчепу Лукойла. Уйобікі трохи ********* для понту і стихли. Зараз кацапейкіни хочуть гнати експорт через Сокар. Сокар є давнім партнером шапіто -трубу Медведчука реалізували через Сокар. А чому ? Там друзья Дерьмака.
показати весь коментар
21.08.2024 21:48 Відповісти
Які, нахєр, санкції?! Нафтопровод же --"дружба"!
показати весь коментар
21.08.2024 22:28 Відповісти
На початку написано що транзит зріс, нижче написано що транзит заблоковано санкціями. Це просто інформаційне сміття якесь.
показати весь коментар
22.08.2024 05:42 Відповісти
Це не війна а геноцид українського народу.... для влади України яка є внутрішнім ворогом українців війна війною а обід за розкладом грабують усі та усе для них саме головне це гроші
показати весь коментар
22.08.2024 07:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 