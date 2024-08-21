Транзит російської нафти через Україну зріс удвічі, попри скарги Угорщини на санкції проти "Лукойлу"
Обсяги транзиту російської нафти до країн Євросоюзу через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл".
Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.
Зокрема, у липні обсяги транзиту російської нафти через Україну становили 35,2 тонни на добу, а у серпні — 33,3 тонни на добу. Яким компаніям належить нафта, що транспортується через Україну до Європи, не відомо.
Основну частину нафти в липні було транспортовано до Угорщини – 0,43 млн тонн, що на 8% менше, ніж у червні. Натомість транзит нафти до Словаччини у липні зріс у 5 разів – до 0,34 млн тонн. Крім того, до Чехії було транспортовано 0,32 млн тонн нафти, в той час як у червні транзит до Чехії був відсутній.
Загалом за 7 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 6,23 млн тонн російської нафти. З урахуванням винятків з європейських санкцій, російська сировина постачається до трьох країн: Угорщини (2,84 млн тонн або 46% обсягу), Словаччини (1,92 млн тонн, або 31%) та Чехії (1,46 млн тонн, або 23%).
Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти
Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".
Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.
1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.
Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.
З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".
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Підскажіть на основі чого видання ExPro зіснило таку оцінку?
Я не знайшов жодного посилання на офіційну статистику.
Фейк.
це спеціалізіване авторитетне видання, а стосовно "статистики", то є брехня, є велика брехня, а я статистика
Думаєш журналісти ExPro сидять на вимірювальній станції "Дружба" і карандашом записуть покази протягом місяця?
Там є офіційни сайт де вказано в яких об'ємах і яких ресурсів та з якої країни йде імпорт, колись електрику там один блогер показував, мабуть журналісти звідти взяли імпорт нафти...
Візьміть chatgpt якщо вам цікаво та вивчіть питання... просто лінь шукати в історії
В Одесу давно не заходив нафтовий танкер, тай якби заходив - він не песик - ї йде через Турцію - тому ВСЕ ВСІ БАЧАТЬ.
Як що ж трубопроводом через Європу - то ви самі заперечили себе - бо в Європі контрабанди нема...
Короче - ви шут гороховий
Якщо є ОФІЦІЙНИЙ САЙТ - то він ВСІ відомий - скиньте сюди посилання - чекаю...
Якщо не дочекаюсь - то ви таки реальний троль ліліпутіна.
Газ так продавали українського видобутку, якого не існувало по документах, ліс так продають звідси виїзджає як дрова в ЄС приїзджає як діловий ліс
А сусіди з ЄС, що на цьому наживаються, нехай пошукають інші шляхи для свого гешефту.
а про населення зимою та нагрузку на енергосистему від електричного опалення мовчу просто
Бо це "Дружба" між, умовно, всіма орбанами Європи та рашою.
Х7й би хто гнав газ чи нафту через Британію одночасно руйнуючи її (Британії) міста та села. Та люди самі б взорвали те все.