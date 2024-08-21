Транзит російської нафти через Україну зріс удвічі, попри скарги Угорщини на санкції проти "Лукойлу"

Обсяги транзиту російської нафти до країн Євросоюзу через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл".

Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Зокрема, у липні обсяги транзиту російської нафти через Україну становили 35,2 тонни на добу, а у серпні — 33,3 тонни на добу. Яким компаніям належить нафта, що транспортується через Україну до Європи, не відомо.

Основну частину нафти в липні було транспортовано до Угорщини – 0,43 млн тонн, що на 8% менше, ніж у червні. Натомість транзит нафти до Словаччини у липні зріс у 5 разів – до 0,34 млн тонн. Крім того, до Чехії було транспортовано 0,32 млн тонн нафти, в той час як у червні транзит до Чехії був відсутній.

Фото: ExPro

Загалом за 7 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 6,23 млн тонн російської нафти. З урахуванням винятків з європейських санкцій, російська сировина постачається до трьох країн: Угорщини (2,84 млн тонн або 46% обсягу), Словаччини (1,92 млн тонн, або 31%) та Чехії (1,46 млн тонн, або 23%).

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".