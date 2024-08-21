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Завтра світло не відключатимуть, – "Укренерго"

світло

Завтра, 22 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується. При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, 21 серпня з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діє одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984) відключення світла (598)


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Топ коментарі
+3
Та ми в курсі, шо сонце зійде і світло буде. А електрику, електрику будуть вимикати?
С.ка, ну ладно в Укренерго полуд урки, але ж хтось на Цензорі пропустив таку дічь на сайт? Теж недоумок?
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21.08.2024 17:50
+3
зелені вам розрішили митися..
ну славні ж...
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21.08.2024 17:54
+2
по прогнозам в сентябре резко похолодает) с 2 сентября +20 и ниже
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21.08.2024 17:49
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Отут плюсую.
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21.08.2024 17:46 Відповісти
За що плюсуєте? Теж саме вони вчора казали про сьогодні. В мене вже відключали. На півгодини. У мами відключили о 16-00, бнз попередження - а всюди пише - світло є! Потім прийшло повідомлення, через кілька годин, що його відключать до нулів.
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21.08.2024 18:02 Відповісти
То я вам вимикав світло на 30 хвилин
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21.08.2024 18:50 Відповісти
Гумор - це добре. Дивіться, щоб 95квартальні гумористи потім й Вам чогось не вигадали..
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21.08.2024 19:20 Відповісти
А вам щось вигадали?
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22.08.2024 02:52 Відповісти
Ну так..дурні граються електрикою..чи то нормально, що змінюють графіки як заманеться? От чим допомагає відключення на 20-30-50 хвилин? А ДТЕК саме так робить..от зроблять восені по 10 грн електрику - сміятись будемо всі..а, ще паливомастильні ж підіймають в ціні..
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22.08.2024 04:19 Відповісти
Дурні і тривогами граються. Спеціально, щоб зупиняти транспорт, щоб підняти ціни на проїзд. От не вірю я ні в які ракети та Шахеди. Хіба може врятувати тривога на 30 хвилин? Ото ж бо...
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22.08.2024 08:14 Відповісти
Точно, якось на днях - точно не скажу - навіть 15хвилинні були! Теж враження, що дебіл важелем грався..ще й гучність скажена..
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22.08.2024 08:43 Відповісти
Ну от бачите. Всесвітнія змова. А тривогу спеціально вмикають вранці, коли люди на роботу їдуть. Щоб люди сідали на маршрутки - це хтось лобіює інтереси приватних перевізників
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22.08.2024 08:48 Відповісти
Ні! Зараз же за маршрутників взялись - знімають ТЗ з ліній й штрафи за технічний стан луплять. Люди на таксі пересіли - так таксисти на цей час теж ціни у 2-3 рази піднімають. А з 1 вересня, зевлада вигадала провести переліцензування всіх служб таксі й привести їх до єдиного составу/вигляду. Типу як раніше при совку було - волги, білі/чорні/сірі/ і однакові шашки. При цьому посилаються на Штати та Британію. Ще заявлять, що це одна з умов вступу до ЄС. І людям, що на своєму транспорті працюють - або без роботи, або брати кредит, або на транспорті автопідприємства працювати. Хтось цей бізнес під себе гребе..
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22.08.2024 08:59 Відповісти
Таксисти не піднімають тарифи, збільшується попит - збільшується вартість послуги. Система працює автоматично
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22.08.2024 10:24 Відповісти
Та ні. Перечитайте. Примушують - підвищення цін на паливо-мастильні + буде всього декілька служб.

Я, наприклад, сервісом Уклон користуюсь з момента їх появи. 5зірковий клієт. І коли викликаю авто - то бачу на мапі, скільки авто поряд..і то всі люди на власних авто, і ціну можна зменшити - якщо сепедньопотолочна завищена. Хоча, 10% мін чайових даю. Бо неадекватів там немає))

І тепер, за новими правилами вони без роботи будуть??(
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22.08.2024 10:35 Відповісти
Взагалі-то я трохи пожартував. Електрику вимиккають, бо є руйнування, про які вже всі забули. Тривога - бо ракетна загроза. А ціни на пальне підвищуються, бо якось долар та Євро теж ростуть. Ну і нехай залишиться декілька служб таксі, сотні нікому не потрібні
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22.08.2024 12:58 Відповісти
А я не жартувала.
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22.08.2024 13:03 Відповісти
Погано((
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22.08.2024 13:23 Відповісти
Про 20 та 21.08 казали, що вимикатимуть з 16:00 до півночі (у нас так і було). А 22.08 лише почалось, подивимось.
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22.08.2024 07:32 Відповісти
по прогнозам в сентябре резко похолодает) с 2 сентября +20 и ниже
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21.08.2024 17:49 Відповісти
Ну да. А к декабрю вообще до +10 опустится. Но настоящая зима начнется в январе аж до +5.
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22.08.2024 07:35 Відповісти
А ще я чув, що після зими буде весна
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22.08.2024 08:15 Відповісти
І, блін, в будинках з вертикальною розводкою не дають ті кляті батареї обрізати! Навіть лякати обрізанням батарей перестали..так що взимку у 2.5 рази тариф піднімуть, як того сезону..
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22.08.2024 08:48 Відповісти
А яка у вас альтернатива має бути?
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22.08.2024 08:57 Відповісти
Та ми в курсі, шо сонце зійде і світло буде. А електрику, електрику будуть вимикати?
С.ка, ну ладно в Укренерго полуд урки, але ж хтось на Цензорі пропустив таку дічь на сайт? Теж недоумок?
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21.08.2024 17:50 Відповісти
зелені вам розрішили митися..
ну славні ж...
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21.08.2024 17:54 Відповісти
Нє вєлі казніть!..
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21.08.2024 18:51 Відповісти
вали милого...
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21.08.2024 21:12 Відповісти
Завтра не така спека як вчора і сьогодні?
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21.08.2024 18:25 Відповісти
+35 та +31 - це дві великі різниці.
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22.08.2024 07:36 Відповісти
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21.08.2024 18:28 Відповісти
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21.08.2024 19:01 Відповісти
Електрику, мабуть, не відключатимуть?
Світло це трохи інше ))).
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21.08.2024 19:19 Відповісти
Шевченківський суд Києва зобов'язав ДБР розпочати розслідування щодо законності походження коштів, за які родина https://fakty.ua/439606-soyuz-potrebitelej-kommunalnyh-uslug-obratilsya-k-shmygalyu-s-trebovaniem-zastavit-glavu-quot-ukrenergo-quot-deklarirovat-sostoyanie голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького придбала елітну нерухомість у Києві восени 2022 року.
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21.08.2024 19:59 Відповісти
26 градусов - электричество отключают в связи с высокой температурой. 36 градусов - не отключают, температура низкая.
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22.08.2024 10:00 Відповісти

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