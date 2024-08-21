Завтра світло не відключатимуть, – "Укренерго"
Завтра, 22 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується. При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".
Нагадаємо, 21 серпня з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діє одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.
Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.
Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.
На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.
До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.
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Я, наприклад, сервісом Уклон користуюсь з момента їх появи. 5зірковий клієт. І коли викликаю авто - то бачу на мапі, скільки авто поряд..і то всі люди на власних авто, і ціну можна зменшити - якщо сепедньопотолочна завищена. Хоча, 10% мін чайових даю. Бо неадекватів там немає))
І тепер, за новими правилами вони без роботи будуть??(
С.ка, ну ладно в Укренерго полуд урки, але ж хтось на Цензорі пропустив таку дічь на сайт? Теж недоумок?
ну славні ж...
Світло це трохи інше ))).