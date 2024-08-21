БЕБ завершило розслідування стосовно Коломойського у справі на 5,3 мільярда

Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування стосовно ексвласника "Приватбанку", бізнесмена Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, в якому підозрюваному повідомлено про завершення розслідування.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Зокрема, повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"Ідеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

"Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення", – зазначили в БЕБ.

9 серпня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському у справі про привласнення коштів "Приватбанку". Зокрема, до підозри внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів.

У чому підозрюють Коломойського

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).