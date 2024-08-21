Справа про хабарі за розблокування податкових накладних: Двоє підозрюваних уклали угоду з прокурором і уникли тюрми

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишньою посадовицею Управління Державної податкової служби у Харківській області та місцевим підприємцем у справі про розблокування податкових накладних за хабарі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"21 серпня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишнім головним спеціалістом відділу перевірок ГУ ДПС та приватним підприємцем. Відповідно до угоди суд визнав осіб винуватими у пособництві в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме керівнику ГУ ДПС у Харківській області", – йдеться у повідомленні.

САП не називає прізвищ підозрюваних. За даними видання "Слово і діло", йдеться про колишню головну спеціалістку відділу перевірок платників основних галузей економіки управління податкового аудиту ГУ Державної податкової служби у Харківській області Олену Зубко та підприємця Віталія Говоруху.

Завдяки угоді з прокурором, колишній податківиці Зубко призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі умовно і звільнили з випробуванням на 2 роки. Говорусі теж призначили 5 років умовно, але випробувальний термін становитиме 1 рік. Він також перерахує 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Крім того, особи зобов'язані надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

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Як повідомлялося, у лютому 2024 року детективи НАБУ затримали посадовицю ГУ Державної податкової служби у Харківській області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $55 тис.

За даними слідства, посадовиця пропонувала представникам приватної компанії передати цю суму для керівника ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього підприємства.

Згодом НАБУ повідомило про підозру у цій справі і ексначальнику ГУ Податкової служби у Харківській області. За даними слідства, $55 тисяч хабаря призначалися начальнику управління податкової Марєхіну та керівнику харківської податкової Гладченку.

Вищий антикорупційний суд застосував до Гладченка запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн грн. На нього також поклали низку процесуальних обов'язків.

Де ще затримували податківців за корупцію при блокуванні податкових накладних?

Як повідомлялося, у червні 2023 року Державне бюро розслідувань викрило двох керівниць відділів податкової служби в Кіровоградській області на вимаганні хабарів з підприємців за реєстрацію податкових накладних.

У квітні минулого року НАБУ викрило схему вимагання "відкатів" за розблокування податкових накладних у головному управлінні Державної податкової служби на Львіщині.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що повністю вирішити проблему з блокуванням податкових накладних "білого" бізнесу неможливо, але її потрібно зменшити.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому кожен десятий український бізнес стикається з блокуванням податкових накладних