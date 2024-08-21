Гривня оновлює історичні рекорди щодо євро третій день поспіль: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

Курс гривні дещо зміцнився щодо долара, але знову оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 22 серпня, на рівні 41,2975 грн/$, порівняно із 41,3459 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 8 копійок – до 45,8980 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 45,8195 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.