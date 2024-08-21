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Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

бензин,заправка,топливо,азс

Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Всі блокуючи постанови по законопроєкту №11256-2 щодо підвищення акцизного податку на паливо провалені. Тому він буде скоро підписаний головою парламенту та президентом", – зазначив Железняк.

Він вступить у силу, як і підвищення акцизів, починаючи з 1 вересня 2024 року.

18 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законпроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?"

Автор: 

акциз (280) законопроєкт (1662) пальне (21)


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Топ коментарі
+14
про людські зарплати тільки під@ри забули......та й воно цим покидькам треба?!!!
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21.08.2024 16:37
+9
не буду писати про рівень зп .
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21.08.2024 16:35
+7
Після відпустки ВР колаборантів продовжує геноцид українського народу.
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21.08.2024 16:49
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не буду писати про рівень зп .
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21.08.2024 16:35 Відповісти
Промовчу про Європу...
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21.08.2024 16:37 Відповісти
ДякуйТЕ
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21.08.2024 16:36 Відповісти
про людські зарплати тільки під@ри забули......та й воно цим покидькам треба?!!!
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21.08.2024 16:37 Відповісти
Зарплатам наших під@рів європейці вже давно заздрять.
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21.08.2024 16:58 Відповісти
Начальнику свому напишіть, держава тут при чому?!
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21.08.2024 18:21 Відповісти
кукуха улетела?кто закон принимает?
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22.08.2024 13:01 Відповісти
Не забули про депутатськи,недай Боже СТЕХВАННЧУК схудне.Навибирали їжте не скігліть !
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21.08.2024 21:26 Відповісти
Думаєте зубожили стануть менше їздити без особої потреби на авто?
Уй там...
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21.08.2024 16:41 Відповісти
Ніколи не спостерігав зменшення кількості авт на дорогах рісля чергового подорожчення пального.
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21.08.2024 16:49 Відповісти
Так і я ж про це.

Будуть скиглити, бідкатися, пускати сльози та роняти слину, але пішки зайві півкілометра не підуть і таксі не визовуть.
Бо це ж мрія з сільско-господарського дитинства - машиииинаааа.
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21.08.2024 16:57 Відповісти
Триєдина заповітна мрія совка:
"квартіра-машина-дачя".
І "апкомавскій пайок" на додачу.
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21.08.2024 17:01 Відповісти
Тільки ж тобі , обіженкє без авто, в голові клепки не вистачає, шо той акциз прямісенько по твоєму карману хряпне, ти шо думаєш вся логістика голубями робится?. Де ви блть такі вумні беретесь?
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21.08.2024 17:43 Відповісти
Не повіриш. Є такі люди, у котрих доходи зростають відповідно зростанню видатків. 😁

Хряпне всіх. Тільки дехто може собі це дозволити.
Тим більше, що це все одно питання часу, якщо ми хочемо у ЄС.

Я можу собі дозволити ціни ЄС. Ти ні.
То хто з нас обіжєнка?
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21.08.2024 17:53 Відповісти
Та я й бачу по твоїм дописам, як ти тягнеш ціни ЕС😂. Не виставляй себе дурнем, міряючись піструном. Ти шо хочеш на роялі зіграти?😂
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21.08.2024 20:26 Відповісти
Доречі, якщо у тебе, до того ж, ще й дизель, то теж є над чим замислитися.
ЄС від дизелів позбавляється потихеньку.
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21.08.2024 17:55 Відповісти
Продав дізель, купив електричку, в чому проблема, чи ту залізяку тре на 100 років одну купувати?. Якісь ви вигадки на рівному місці робите. Питання взагалі було в тому, шо акциз потягне ціни на все, тобто інфляція. Чули про таке? А ви все перевернули хз куди
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21.08.2024 20:30 Відповісти
Ні у чому, якщо все так легко. Я ж до тго і кажу, що треба мати це у голові, якщо є розум та гроші.
От тільки більшість дизелів, що зараз їздять у нас - не нові авто з салонів, а дуже поюзані авто з тієї ж Європи та Штатів, куди їх вже не пустять. І придбати притомну (а не вбиту юзану) електричку вийде тільки з великою доплатою.
Хоча, якщо використовувати авто локально в Україні, то ще довго і відром з болтами можна буде користуватися.
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21.08.2024 21:02 Відповісти
Паливо це не тільки "їздити".
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21.08.2024 17:00 Відповісти
ну мляха, пишите что нужно бюджет пополнять, поэтому цену поднимаете а не вот это фуфло про "европейские цены" - с европы ведь топливу прем и оно оказывается дешевле чем у них?, серъезно?
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21.08.2024 16:42 Відповісти
Гандони. Ціни і так ростуть а на пальному все зв'язане.
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21.08.2024 16:44 Відповісти
Після відпустки ВР колаборантів продовжує геноцид українського народу.
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21.08.2024 16:49 Відповісти
Авто - це розкіш, а не средство пересування.
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21.08.2024 16:58 Відповісти
А зарплати, а виконання законів, а корупцію до європейського рівня хто буде підтягувати?!!! Чи може і тут вам ''папєрєднікі'' винні!
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21.08.2024 17:02 Відповісти
Депутати собі зарплати як ес
Народу як в україні
Пенсії 80%менше ста доларів
Середня пенсія нічого тільки. 3-80тис.і десяти середня десять тис
І так же зарплата хай дізнаються скільки людей на мінімалкі
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21.08.2024 17:49 Відповісти
В НЛ літра 95-го в районі 2х євро (десь дорожче, десь дешевше). Ви впевнені, шо вам потрібні європейські ціни на бенз?
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21.08.2024 18:14 Відповісти
Ми ні а під@ри з верховної зради так...
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21.08.2024 18:19 Відповісти
на розвитку промисловості і бізнесу можна поставити жирну крапку. Енергія це життя, а ці падли разом із кацапами вирішили задушити життя. Скоро і податок на СО2 введуть, як у гейропі...
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21.08.2024 18:33 Відповісти
Щоб в Україні настала стабільність, ВР треба закрити.
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21.08.2024 18:44 Відповісти
Ми вже в Європі? Чи я щось пропустив?
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21.08.2024 19:20 Відповісти
Акцизи європейські, ціни вже набагато вищі.
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21.08.2024 19:42 Відповісти

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