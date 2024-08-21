Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Всі блокуючи постанови по законопроєкту №11256-2 щодо підвищення акцизного податку на паливо провалені. Тому він буде скоро підписаний головою парламенту та президентом", – зазначив Железняк.

Він вступить у силу, як і підвищення акцизів, починаючи з 1 вересня 2024 року.

18 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законпроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".