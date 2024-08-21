Рада перенаправила доходи "Укренерго" від продажу міждержавних перетинів на погашення боргів

Верховна Рада спрямувала дохід "Укренерго" від продажу потужності міждержавних перетинів при імпортно-експортних операціях на погашення боргів.

Така правка міститься в законопроєкті №11083 щодо термінології у сфері впровадження "розумних мереж", який був ухвалений 21 серпня в цілому 271 голосом "за", передає LIGA.net.

Депутати проголосували за те, щоб кошти "Укренерго" від перетинів у період з 1 січня по 31 грудня 2024 року використовувались в для таких цілей:

50% – для погашення боргів на балансуючому ринку;

50% – для погашення боргів перед "Гарантованим покупцем".

"У правильній ідеології [ці гроші] мають використовуватися на будівництво транскордонних мереж. Але на це компанія має певні донорські кошти, а проєктів великих немає, тому ці кошти можна спрямувати на погашення боргів 50/50", – розповідав голова енергетичного комітету Андрій Герус на одному з його засідань.

Станом на липень оперативна заборгованість "Укренерго" на балансуючому ринку становила 16,5 млрд грн, перед "ГарПоком" – 21,2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив Національний план дій із відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план його реалізації. Відповідно до нього, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%.