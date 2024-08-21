Рада ухвалила закон про заборону реклами ліків на упаковці

Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон щодо маркування лікарських засобів.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"318 нардепів підтримали зміни до закону "Про лікарські засоби" (щодо їх маркування) №11172. Він забороняє рекламу лікарських засобів на упаковці", – заявила Геращенко.

Так, на коробках із ліками не можна буде розміщувати будь-яку інформацію, яка переконує купити ці препарати, наприклад, рекламувати їх як особливо ефективні або надзвичайно корисні.

На упаковці можна згадати виробника та власника реєстраційного посвідчення, а також викласти інформацію про застосування лікарського засобу.

Крім того, законопроєкт забороняє ввезення в Україну та продаж ліків з інформацією на упаковці про компанії, які не є виробниками або власниками реєстраційного посвідчення на ці ліки.

Закон набирає чинності через чотири місяці після публікації.

Раніше повідолялося, що Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.

До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.