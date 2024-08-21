"Укренерго" змінило години відключень світла на сьогодні. Обмеження почнуть діяти раніше
Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше планувалося застосування відключень з 16:00.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.
Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.
Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.
Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.
Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.
На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.
До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.
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Вони там зовсім зглузду з'їхали??