БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2251 відвідувач онлайн
Новини
2 349 12

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram та WhatsApp

телеграм

У Росії користувачі Telegram зіткнулися зі збоями у роботі месенджера.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані сервісу Downdetector.

Зазначається, що це вже другий збій програми цього тижня. Перший стався у ніч проти 19 серпня. Повідомлення про те, що месенджер перестав працювати без VPN, надходили переважно з Москви та Санкт-Петербурга.

Також спостерігаються проблеми у роботі WhatsApp. "Майже всі послуги показують проблеми з WhatsApp і Telegram. Навіть "моніторинг збоїв" від РКН. Сбой.рф взагалі лежить", – зазначив директор "Товариства захисту інтернету" Михайло Климарьов. Він припустив, що в Росії розпочали блокування WhatsApp та Telegram.

Проблеми з месенджерами фіксуються також у Казахстані та Узбекистані.

Читайте також: Росіяни зіткнулися з масовими збоями VPN-сервісів після уповільнення YouTube

Водночас надходять повідомлення, що в Росії впали й інші сервіси – наприклад, Roblox, Steam, Discord, AppStore, Skype, ВКонтакте і Яндекс, а також сайти деяких банків, мобільних операторів і "Вікіпедія".

Під час недавнього збою Telegram експерти припускали, що влада провела тестування блокування месенджера.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Автор: 

росія (14096) WhatsApp (69) Telegram (157)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+6
Скоро на берестяні грамоти переходить будуть
показати весь коментар
21.08.2024 15:31
+5
електрик не той рубильник вимкнув, надавали по шапці
рубильник підв'язали мотузкою
показати весь коментар
21.08.2024 15:27
+4
Нам-то шо з того?
показати весь коментар
21.08.2024 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам-то шо з того?
показати весь коментар
21.08.2024 15:24 Відповісти
електрик не той рубильник вимкнув, надавали по шапці
рубильник підв'язали мотузкою
показати весь коментар
21.08.2024 15:27 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 15:36 Відповісти
Просто учєнья ідут.
Дорогие подписчики и гости канала! В российском руководстве считают, что учения по блокировке мессенджеров и видеохостинга YouTube проходят успешно и УТВЕРДИЛИ обсуждаемое ранее решение произвести блокировку YouTube на постоянной основе на территории России в сентябре-октябре этого года. Даты полного отключения будут согласованы в августе. Также есть решение по блокировке мессенджера WhatsApp.
Генерал СВР, 12 липня.
Єнєрал - він таке собі джерело, але якісь інсайди у нього є. Втім, нічого реально корисного для наших планів.
показати весь коментар
21.08.2024 15:29 Відповісти
Скоро на берестяні грамоти переходить будуть
показати весь коментар
21.08.2024 15:31 Відповісти
Дивіться, а Viber працює... Ніде його не згадують чомусь...
показати весь коментар
21.08.2024 15:40 Відповісти
бо вайбер під повним контролем фсб
показати весь коментар
21.08.2024 15:56 Відповісти
Мені нещодавно доказували шо Телеграм під повним контролем ХВнесбе...
показати весь коментар
21.08.2024 17:53 Відповісти
вайбер офіційно повідомляв про перенесення серверів до рашки і про повний доступ до них від фсб.
показати весь коментар
21.08.2024 18:37 Відповісти
Надвигається на парашу ЧЕБУРНЕТ
показати весь коментар
21.08.2024 15:55 Відповісти
В заголовку прмилка: не "у росії", а "нарасіі".

А взагалі, смішна потуга рашистів щодо гебнявого "Тєлєґрамма". Імітація блокування, що хтось повірив в апазіционность цього месенжера, що ним володіють хароше рюззгє через кіпрську прокладку.
показати весь коментар
21.08.2024 17:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 