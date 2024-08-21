У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram та WhatsApp
У Росії користувачі Telegram зіткнулися зі збоями у роботі месенджера.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані сервісу Downdetector.
Зазначається, що це вже другий збій програми цього тижня. Перший стався у ніч проти 19 серпня. Повідомлення про те, що месенджер перестав працювати без VPN, надходили переважно з Москви та Санкт-Петербурга.
Також спостерігаються проблеми у роботі WhatsApp. "Майже всі послуги показують проблеми з WhatsApp і Telegram. Навіть "моніторинг збоїв" від РКН. Сбой.рф взагалі лежить", – зазначив директор "Товариства захисту інтернету" Михайло Климарьов. Він припустив, що в Росії розпочали блокування WhatsApp та Telegram.
Проблеми з месенджерами фіксуються також у Казахстані та Узбекистані.
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Водночас надходять повідомлення, що в Росії впали й інші сервіси – наприклад, Roblox, Steam, Discord, AppStore, Skype, ВКонтакте і Яндекс, а також сайти деяких банків, мобільних операторів і "Вікіпедія".
Під час недавнього збою Telegram експерти припускали, що влада провела тестування блокування месенджера.
Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.
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рубильник підв'язали мотузкою
Дорогие подписчики и гости канала! В российском руководстве считают, что учения по блокировке мессенджеров и видеохостинга YouTube проходят успешно и УТВЕРДИЛИ обсуждаемое ранее решение произвести блокировку YouTube на постоянной основе на территории России в сентябре-октябре этого года. Даты полного отключения будут согласованы в августе. Также есть решение по блокировке мессенджера WhatsApp.
Генерал СВР, 12 липня.
Єнєрал - він таке собі джерело, але якісь інсайди у нього є. Втім, нічого реально корисного для наших планів.
А взагалі, смішна потуга рашистів щодо гебнявого "Тєлєґрамма". Імітація блокування, що хтось повірив в апазіционность цього месенжера, що ним володіють хароше рюззгє через кіпрську прокладку.