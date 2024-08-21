У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram та WhatsApp

У Росії користувачі Telegram зіткнулися зі збоями у роботі месенджера.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані сервісу Downdetector.

Зазначається, що це вже другий збій програми цього тижня. Перший стався у ніч проти 19 серпня. Повідомлення про те, що месенджер перестав працювати без VPN, надходили переважно з Москви та Санкт-Петербурга.



Також спостерігаються проблеми у роботі WhatsApp. "Майже всі послуги показують проблеми з WhatsApp і Telegram. Навіть "моніторинг збоїв" від РКН. Сбой.рф взагалі лежить", – зазначив директор "Товариства захисту інтернету" Михайло Климарьов. Він припустив, що в Росії розпочали блокування WhatsApp та Telegram.



Проблеми з месенджерами фіксуються також у Казахстані та Узбекистані.

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Водночас надходять повідомлення, що в Росії впали й інші сервіси – наприклад, Roblox, Steam, Discord, AppStore, Skype, ВКонтакте і Яндекс, а також сайти деяких банків, мобільних операторів і "Вікіпедія".



Під час недавнього збою Telegram експерти припускали, що влада провела тестування блокування месенджера.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.