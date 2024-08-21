НКРЕКП продовжила тестування розкриття інсайдерської інформації на час воєнного стану

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила тестовий режим розкриття учасниками оптового енергетичного ринку інсайдерської інформації на її платформах.

Відповідне рішення регулятор ухвалив під час засідання, передає Інтеракс-Україна.

Відтак, тестовий режим продовжили на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення.

Зазначається, що згідно з рішенням, внесено зміни до постанови НКРЕКП від 27 березня 2024 року №614 "Про затвердження Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку" (вимоги REMIT), що передбачала дію тестового режиму впродовж 60 днів від початку функціонування платформ інсайдерської інформації.

Протягом тестового режиму розкриття інформації штрафні санкції за невиконання глави 4 постанови №614 не застосовуються.

Відповідно до неї, зобов'язання щодо оприлюднення інсайдерської інформації вважається виконаним учасниками оптового енергоринку з моменту розміщення такої інформації на платформах її розкриття.