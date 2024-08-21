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У ЄС виявили понад 40 тисяч компаній з російською участю. Де найбільше

рф,єс,євросоюз,санкції

У Європейському Союзі нарахували 46 тисяч компаній з російською участю, які мають звітувати про свої трансакції відповідно до вимог грудневого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомили в агентстві Moody's, передає liga.net.

Одним із положень 12 пакету санкцій проти РФ, який ухвалили наприкінці 2023 року, є вимога повідомляти про перекази від 100 тис. євро поза межі Євросоюзу від юридичних осіб із ЄС, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в РФ.

Станом на липень 2024 року Moody’s визначило десятки тисяч таких компаній, найбільше – у Чехії (12 480), Болгарії (9581), Німеччині (4296), Латвії (3338) та Італії (2539).

Ліміт у 100 тис. євро стосується як одноразових трансакцій, так і загальної суми за пів року без мінімального порогу для кожної трансакції.

Відповідні заходи мають запобігти потенційним порушенням санкцій і відстежити потоки грошей від європейських компаній, пов’язаних з Росією.

Як повідомлялося. останній пакет санкції проти Росії – чотирнадцятий – Європейський Союз ухвалив у червні 2024 року.  Нові заходи були спрямовані на такі важливі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля.

Автор: 

бізнес (1161) росія (14103) Євросоюз (5069)


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21.08.2024 14:47 Відповісти

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