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Новини
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Рада спростила виділення ділянок для вишок мобільного зв’язку і примусове вилучення землі на Закарпатті

земля

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури".

Відповідний урядовий законопроєкт №9549 у другому читанні підтримали 228 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

У пояснювальній записці метою законопроєкту вказано спрощення процедури передачі у користування земельних ділянок операторам мобільного зв'язку для будівництва мобільних станцій.

У пресслужбі Мінцифри пояснювали, що цей законопроєкт дозволить:

  • зменшити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців;
  • використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;
  • встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Таким чином прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

Втім, до другого читання до законопроєкту внесли низку змін, які не стосуються розвитку мереж мобільного зв'язку.

Зокрема, законом дозволяється передавати у приватну власність земельні ділянки державної, комунальної власності під рибогосподарськими технологічними водоймами, а також гідроспорудами, іншими об'єктами нерухомого майна, пов'язаного із веденням господарської діяльності на таких водоймах.

Крім того, встановлено особливий режим відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області за рішенням ОДА. Збитки, завдані власникам такими рішеннями, відшкодовуватимуть з держбюджету.

Водночас закон передбачає встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна. Головне юридичне управління Верховної Ради вказує, що це порушує Конституцію України.

Автор: 

ВР (2852) земля (856) мобільний зв’язок (780) парламент (1940) Закарпатська область (276)


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Правильно!
Бережімо панське добро!
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21.08.2024 14:33 Відповісти
Колективізація одним словом. "Ліберальною економікою" тут і не пахне.
А сплачувати орендну приватним і юридичним ні?
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21.08.2024 15:38 Відповісти
"Что ни делает дурак, все он делает не так ...".
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21.08.2024 16:10 Відповісти
панщина, барщина, кріпосне право, експропріації, подушові податі..
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21.08.2024 18:41 Відповісти
Шо за дурня, яке "примусове відчуження", в нас 1935 рік ? Пофіг на забаганки буть кого, моя земля належить МЕНІ, хочете вишку на МОЇЙ землі - пропонуйте "печеньки". Велика кома й усе.
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21.08.2024 20:30 Відповісти
Війна на сході, землю забирають на заході. Л-логіка
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22.08.2024 10:21 Відповісти

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