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Новини
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Угорщина позбавила підтримки частину українських біженців

біженці

Із 20 серпня в Угорщині припинили надавати підтримку деяким українським біженцям після того, як уряд у своєму літньому указі вніс зміни у систему допомоги.

Як пише угорське видання Telex, указ, який був опублікований наприкінці червня, містив дві важливі зміни. Зокрема, отримати державну допомогу в Угорщині зможуть лише вихідці з окремих регіонів України, передає Європейська правда.

У постанові уряд запровадив нове поняття – так звану зону бойових дій, яка охоплює "адміністративні одиниці України, безпосередньо зачеплені військовими діями". При цьому біженці із заходу України та Закарпаття виключені з цієї системи.

У зв’язку зі змінами багато закарпатців, зокрема роми з подвійним громадянством України та Угорщини, можуть бути виселені зі своїх притулків.

Згідно з повідомленням, 20 серпня в місті Ерчі 110 закарпатських ромів були змушені покинути будівлю житлового комплексу цукрового заводу, де вони проживали протягом двох років. В місті Ерд 52 закарпатських біженців спіткала така ж доля, і в такій же ситуації перебувають інші біженці з України по всій країні.

За інформацією видання, зміни виглядають як захід економії бюджетних коштів і здебільшого негативно впливають на ромів Закарпаття.

Оскільки у багатьох закарпатців є подвійне громадянство, вони не повинні будуть покидати Угорщину, але отримувати допомогу не зможуть.

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Невідомо, скільки людей опинилося на вулиці. Угорський Гельсінський комітет не отримав жодної інформації про те, скільки людей продовжує отримувати підтримку та скільки людей її втрачає.

Організація просила, щоб тим, хто звернувся за правовим захистом, дозволили залишитися у їхніх помешканнях принаймні до рішення суду.

Як повідомлялося, станом на кінець червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

Автор: 

біженці (687) Угорщина (548) мігранти (430) роми (1) Закарпатська область (276)


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Топ коментарі
+7
По ромах не підтримую. Хай там залишаються.
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21.08.2024 14:23
+5
Не роми, а цигани.
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21.08.2024 14:17
+3
По закарпатських ромах підтримую.
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21.08.2024 14:19
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Не роми, а цигани.
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21.08.2024 14:17 Відповісти
Цигани - це мад'яри.
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21.08.2024 15:16 Відповісти
Головне, що Дружба працює. Не зупиняйтесь. А то Орбан нападе.
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21.08.2024 14:18 Відповісти
По закарпатських ромах підтримую.
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21.08.2024 14:19 Відповісти
Почнуть більше красти В Угорщині Бо в Україну не повернуться
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21.08.2024 14:33 Відповісти
По ромах не підтримую. Хай там залишаються.
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21.08.2024 14:23 Відповісти
Бісові цигани! Не хочуть підтримувати Україну, годуватимуть, як колись при срср, - москалів!
Хай згадають застійні часи срср. Корисно буде! Московія виціжувала з них все!!!
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21.08.2024 14:31 Відповісти
коли це вони когось годували?
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21.08.2024 14:33 Відповісти
А під час срср за часів Брежнєва, хто постачав продовольство, автобуси, вантажні автомобілі, трамваї, тролейбуси, одяг до срср?? Люди старшого покоління дуже пам'ятають як це було! І до речі, в Угорщині стояв віськовий радянський контингет, так звана - Східна гркпа військ. Читайте історію. Там все було дуже жорстко. Радянська армія населення не шкодувала. Побори були ще ті. Працювали за для виконання п'ятирічок в срср.
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21.08.2024 14:41 Відповісти
1. З продовольства в СССР у магазинах був в основному зелений горошок фірми Глобус.
2. В Угорщині була дислокована Південна Група військ. Ага, спробував би хтось жорстоке поводження з мирним населенням - одразу б опинився в якомусь дісбаті в СССР і рубав би ракушняк карьерах.
3. Одяг і автобуси з мотоциклами СССР закуповував у мадїяр, бо ті більше ніде їх не могли продати - тобто штучно підтримував і дотутав угорську промисловість.
4. Трамваї і тролейбуси - то до чехів і словаків.
Це я вам кажу як людина старшого покоління, яка все те бачила своїми очами, а не вичитала про те в Аргументах і Фактах.
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21.08.2024 15:11 Відповісти
Плюс еще практически бесплатные нефть и газ.
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21.08.2024 17:34 Відповісти
Как бы я не относился к венграм, в принципе логично...
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21.08.2024 14:33 Відповісти
Правильно зробили. Пройдіться Львовом. Безліч порожнього житла. Біженці...
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21.08.2024 14:55 Відповісти
А для чого країни ЄС взагалі виділяють допомогу? Є для переселенців безпека. Хай і за це дякують. Угри почали підозрювати, що їх весь час розводять незрозуміло хто з потрійними паспортами? Громадяни всесвіту. Ха ха ха.
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21.08.2024 14:58 Відповісти
В Словаччині циганам не потрібні дозволи - самі селяться на пустирях, будують халупи і роблять собі осаду, а біля неї смітник - вежу, набиваються в електрички як сільодки, збирають на кладовищах цукерки, збирають пляшки...
Словаки морщаться але роблять вигляд що все ок, бо ЄС уряду плотить бабло за так звану мультикультурність, і тому колись назбирали циган з усієї Румунії і Болгарії (до їх вступу в ЄС).
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21.08.2024 23:57 Відповісти
хоч шось розумне зробили
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22.08.2024 01:50 Відповісти

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