Угорщина позбавила підтримки частину українських біженців

Із 20 серпня в Угорщині припинили надавати підтримку деяким українським біженцям після того, як уряд у своєму літньому указі вніс зміни у систему допомоги.

Як пише угорське видання Telex, указ, який був опублікований наприкінці червня, містив дві важливі зміни. Зокрема, отримати державну допомогу в Угорщині зможуть лише вихідці з окремих регіонів України, передає Європейська правда.

У постанові уряд запровадив нове поняття – так звану зону бойових дій, яка охоплює "адміністративні одиниці України, безпосередньо зачеплені військовими діями". При цьому біженці із заходу України та Закарпаття виключені з цієї системи.

У зв’язку зі змінами багато закарпатців, зокрема роми з подвійним громадянством України та Угорщини, можуть бути виселені зі своїх притулків.

Згідно з повідомленням, 20 серпня в місті Ерчі 110 закарпатських ромів були змушені покинути будівлю житлового комплексу цукрового заводу, де вони проживали протягом двох років. В місті Ерд 52 закарпатських біженців спіткала така ж доля, і в такій же ситуації перебувають інші біженці з України по всій країні.

За інформацією видання, зміни виглядають як захід економії бюджетних коштів і здебільшого негативно впливають на ромів Закарпаття.

Оскільки у багатьох закарпатців є подвійне громадянство, вони не повинні будуть покидати Угорщину, але отримувати допомогу не зможуть.

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Невідомо, скільки людей опинилося на вулиці. Угорський Гельсінський комітет не отримав жодної інформації про те, скільки людей продовжує отримувати підтримку та скільки людей її втрачає.

Організація просила, щоб тим, хто звернувся за правовим захистом, дозволили залишитися у їхніх помешканнях принаймні до рішення суду.

Як повідомлялося, станом на кінець червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.