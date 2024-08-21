ЄС накопичив необхідний обсяг газу на зиму на два місяці раніше за план

Європейський Союз зумів накопичити необхідний для проходження зими газ на понад два місяці раніше за плану.

Про це пише Bloomberg.

За даним Gas Infrastructure Europe, станом на 19 серпня газові сховища Європи було заповнено на 90%.

Водночас через уповільнення постачань улітку європейські сховища зараз дещо менше заповнені, ніж у цей час торік. Але обсяги все одно набагато більші за п'ятирічний середній показник.

Однак, пише Bloomberg, Європа продовжує стикатися з ризиками, пов'язаними із раптовими перебоями постачання.

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Європейські країни досі обговорюють, як вони можуть замінити російський трубопровідний газ після закінчення терміну дії транзитної угоди між Росією та Україною.

До того ж Норвегія, яка є найбільшим постачальником газу в Європі, входить у період великих ремонтних робіт, що також тримає трейдерів у стані підвищеної готовності.

Як повідомлялося, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов сподівається, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури.