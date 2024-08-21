Потреба України у кредитах і грантах на наступний рік зросла до $35-38 мільярдів, – Мінфін

Потреба України у зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік через продовження війни зросла до $35-38 мільярдів із прогнозованих раніше у програмі розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного Фонду (МВФ) $22,7 млрд.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація протягом цього року, з урахуванням активності війни і додаткової військової потреби, яку ми покривали винятково за рахунок внутрішнього ресурсу, показала, що цей геп уже зараз потенційно буде розширено на від $12 млрд до $15 млрд", – сказала вона.

Зикова уточнила, що йдеться про потребу близько 18,2% ВВП. Вона додала, що у зв'язку з цим очікується корекція прогнозу МВФ за підсумками п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF у вересні.

Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з українськими послами заявив, що потреби України в зовнішньому фінансуванні наступного року будуть не менше ніж $38 млрд, що відповідає запланованому зовнішньому фінансуванню поточного року.

За оцінками Нацбанку, міжнародні партнери нададуть Україні цього року приблизно $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року – не менше ніж $31 млрд. Втім, наразі вся ця сума не підтверджена конкретними зобов'язаннями.

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Як повідомлялося, Україна просить партнерів з "Великої сімки" (G7) прискорити запуск механізму додаткових кредитів на загальну суму $50 мільярдів (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA), які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Наразі залишається кілька невирішених питань для реалізації цієї пропозиції, також невідомо, як розподілятимуть кошти.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, від початку війни бюджет України отримав $98,04 млрд зовнішнього фінансування, зокрема у 2022 році – $31,10 млрд (у тому числі гранти – $14,23 млрд), у 2023 році – $42,48 млрд ($11,62 млрд) і від початку поточного року – $24,47 млрд ($6,55 млрд).