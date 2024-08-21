Болгарія вимагає від ЄС захистити виробників від зростання імпорту яєць з України

Болгарія звертається до Європейського Союзу із вимогою захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць із України.

Про це повідомив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, передає bnr.



"Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку із надмірним імпортом з України", – зазначив він.



Під час зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов наголосив, що зробив перший крок, надавши дані про ситуацію в секторі Раді міністрів у Брюсселі.

Зазначається, що спільними зусиллями кількох держав-членів запроваджено захисний механізм для активізації тарифної квоти. Якщо імпорт яєць з України перевищить цю квоту, то застосовуватиметься мито.

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Тахов підкреслив, що для запровадження заходів захисту Брюссель має упродовж 4 місяців провести оцінку стану ринку ЄС або ринку однієї чи кількох країн-членів щодо відповідних продуктів.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.