БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
964 відвідувача онлайн
Новини
1 950 15

Болгарія вимагає від ЄС захистити виробників від зростання імпорту яєць з України

міноборони,яйця

Болгарія звертається до Європейського Союзу із вимогою захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць із України.

Про це повідомив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, передає bnr.

"Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку із надмірним імпортом з України", – зазначив він.

Під час зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов наголосив, що зробив перший крок, надавши дані про ситуацію в секторі Раді міністрів у Брюсселі.

Зазначається, що спільними зусиллями кількох держав-членів запроваджено захисний механізм для активізації тарифної квоти. Якщо імпорт яєць з України перевищить цю квоту, то застосовуватиметься мито.

Читайте також: Євросоюз повернув мита на імпорт меду з України

Тахов підкреслив, що для запровадження заходів захисту Брюссель має упродовж 4 місяців провести оцінку стану ринку ЄС або ринку однієї чи кількох країн-членів щодо відповідних продуктів.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Автор: 

Болгарія (249) квоти (148) мито (739) яйце (150) Євросоюз (5067)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Послиця Олеся не по яйцях,вона спеціаліст по мінету,а яйця в ціну послуги не входять,вони по окремому прейскуранту йдуть😂
показати весь коментар
21.08.2024 13:41
+3
яйці по 17... ГРН ЄВРО?
показати весь коментар
21.08.2024 13:06
+3
яйця - то не її спеціалізація. Вона більше по пєнісам, а контрабанда пєнісів у Болгарію у нас зараз невелика. У Румунію значно більша.
показати весь коментар
21.08.2024 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яйці по 17... ГРН ЄВРО?
показати весь коментар
21.08.2024 13:06 Відповісти
Чим там послиця займається? Як вона могла залишила яйця без уваги? 😂
показати весь коментар
21.08.2024 13:24 Відповісти
то не ті білки.
показати весь коментар
21.08.2024 13:27 Відповісти
То наша "Галя" балувана?
показати весь коментар
21.08.2024 13:28 Відповісти
ну так, яйця - то не головне у процесі.
показати весь коментар
21.08.2024 13:31 Відповісти
От і маємо тепер проблему з імпортом через недостатній професіоналізм послиці!
Все взаємопов'язане!
показати весь коментар
21.08.2024 13:34 Відповісти
яйця - то не її спеціалізація. Вона більше по пєнісам, а контрабанда пєнісів у Болгарію у нас зараз невелика. У Румунію значно більша.
показати весь коментар
21.08.2024 14:11 Відповісти
Послиця Олеся не по яйцях,вона спеціаліст по мінету,а яйця в ціну послуги не входять,вони по окремому прейскуранту йдуть😂
показати весь коментар
21.08.2024 13:41 Відповісти
То хай болгари поміняють півня! Бо їхній погано курей топче!
показати весь коментар
21.08.2024 13:55 Відповісти
В України яйця є.
В у Болгарії - нема.
показати весь коментар
21.08.2024 14:00 Відповісти
Підтримую болгар. Плакалися виробники, що майже усі птахоферми винищили, тому й ціна захмарна, а виявляється - усе вивозиться.
показати весь коментар
21.08.2024 14:21 Відповісти
На сонці перегрівся? Захмарна ціна на яйця в Україні??? 2,4 грн за яйце в "Траші" на сьогодні " - це 5 євроцентів, такої дешевої ціни немає ніде в світі. "Іксперд", мля, де ви такі беретеся...
показати весь коментар
21.08.2024 15:22 Відповісти
Та невже вже яйця по 17 грн - дешевка? Чого ж тоді Резнікова поносили? І, придурок, про пенсію українців згадай, є така пенсія, у цивілізованому світі? Вилазе якесь тупориле чмо і сере усім на голову.
показати весь коментар
21.08.2024 16:09 Відповісти
А що, багато українців їли яйця по 17 гривень? Ти їх їв? І, нахєр мені про пенсів - придурок, пенсіонери - меншість, нехєр на неї орієнтуватися. До чого тут злодій Рєзніков? Я про ціну на яйця в Україні ЗАРАЗ - найдешевші в Європі та й , напевно, в світі.
показати весь коментар
23.08.2024 09:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 