В Україні падає попит на дизельні авто. Найпопулярніші моделі

У липні український автопарк поповнили понад 6,3 тис. автомобілів з дизельними двигунами, що на 17% менше порівняно з торішнім показником.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що із них 1,6 тис. автівок – нові (+20%) та 4,7 тис. машин – вживані, які були ввезені з-за кордону (-25%).

Отже, на ринку нових легкових автомобілів дизельні автівки охопили 26%, як і в липні 2023 року.

Водночас серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10% менше, ніж торік. Їх середній вік становив 10,2 року.

До п’ятірки найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків увійшли:

Renault Duster – 439 авто.;

Toyota Hilux – 143;

Volkswagen Touareg – 109;

Mitsubishi L200 – 106;

BMW 3 – 77.

Серед лідерів імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane – 425 одиниць;

Volkswagen Passat – 352;

Skoda Octavia – 338;

Nissan Qashqai – 229;

Volkswagen Golf – 160.

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

При цьому попит на гібридні легкові авто (HEV i PHEV) виріс на 56%.