Уряд спростив порядок надання відстрочки від мобілізації при догляді за хворими

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи людей з інвалідністю.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, уряд переглянув документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, – розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Таку інформацію зазначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

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Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

Цим документом змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі. Також внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду.

Як повідомлялося, наразі кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних українців становить близько 930 тисяч. За тиждень ця кількість перетне межу в 1 мільйон.