На Львівщині з’явиться новий індустріальний парк. Там вироблятимуть комп’ютери та оптику

На Львівщині, у Новояворівській територіальній громаді, з’явиться новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що парк "Технологій та бізнесу" на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості. Зокрема, там розмістять виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устатковання.

Ініціатором створення нового індустріального парку є Новояворівська міська рада. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк. Зокрема, в 2024 році до Реєстру індустріальних парків внесли вже 23 таких парки.

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У середині травня Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Раніше Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків. У бюджеті на 2024 рік на це передбачено 1 млрд грн.