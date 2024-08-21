На Львівщині з’явиться новий індустріальний парк. Там вироблятимуть комп’ютери та оптику
На Львівщині, у Новояворівській територіальній громаді, з’явиться новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що парк "Технологій та бізнесу" на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості. Зокрема, там розмістять виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устатковання.
Ініціатором створення нового індустріального парку є Новояворівська міська рада. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.
Відтепер в Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк. Зокрема, в 2024 році до Реєстру індустріальних парків внесли вже 23 таких парки.
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У середині травня Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.
Раніше Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків. У бюджеті на 2024 рік на це передбачено 1 млрд грн.
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Відкруткове збирання ноутбуків/ПК з китайських/корейських/тайванських компонентів - це виробництво з високою доданою вартістю?
Продаватимуть з 200% накруткою.
Дійсно, з високою доданою вартістю. Тільки слово "виробництво" тут зайве.
ИДИОТЫ, в стране война!
не в ті часи живемо! війна!
повчились би виробництву реактивних літаків у Другу світову у німців - в бараках у лісах
Не хватало еще и указать точное место расположения этого технопарка...
Нельзя ли было просто "на Львівщині", чи " в Україні"?
Ну, а каталог индустриальных парков с с подробной планировкой на картах - это вообще, просто нет слов...
У нас в стране война или ЧТО ПРОИСХОДИТ???
Садовий вже років з 10 обіцяє сміттєпереробний завод на гроші інвесторів збудувати((