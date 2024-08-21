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Новини
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На Львівщині з’явиться новий індустріальний парк. Там вироблятимуть комп’ютери та оптику

парк,індустріальний

На Львівщині, у Новояворівській територіальній громаді, з’явиться новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що парк "Технологій та бізнесу" на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості. Зокрема, там розмістять виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устатковання.

Ініціатором створення нового індустріального парку є Новояворівська міська рада. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк. Зокрема, в 2024 році до Реєстру індустріальних парків внесли вже 23 таких парки.

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У середині травня Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Раніше Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків. У бюджеті на 2024 рік на це передбачено 1 млрд грн.

Автор: 

індустріальний парк (67) Львівська область (282)


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Топ коментарі
+14
забыли координаты указать
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21.08.2024 11:54
+9
там розмістять виробництво товарів з високою доданою вартістю - комп'ютерів
Відкруткове збирання ноутбуків/ПК з китайських/корейських/тайванських компонентів - це виробництво з високою доданою вартістю?
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21.08.2024 11:38
+5
Пиз...ни, ловіть тепер ракети. Дебіля, мля
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21.08.2024 11:55
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там розмістять виробництво товарів з високою доданою вартістю - комп'ютерів
Відкруткове збирання ноутбуків/ПК з китайських/корейських/тайванських компонентів - це виробництво з високою доданою вартістю?
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21.08.2024 11:38 Відповісти
Скажу більше. Навіть не викруткове, а мазально-клейове. Будуть додавати вартість переклеюваннам лейбли на вже зібраному десь.
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21.08.2024 12:12 Відповісти
Не десь, а у найзадріпаніших китайських заводіках.
Продаватимуть з 200% накруткою.
Дійсно, з високою доданою вартістю. Тільки слово "виробництво" тут зайве.
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21.08.2024 12:14 Відповісти
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21.08.2024 11:43 Відповісти
забыли координаты указать
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21.08.2024 11:54 Відповісти
Так ведь в каталоге все расписано очень подробно.
ИДИОТЫ, в стране война!
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21.08.2024 11:59 Відповісти
Ідіоти замість позсередження виробництва, навпаки збирають на одній площадці

не в ті часи живемо! війна!

повчились би виробництву реактивних літаків у Другу світову у німців - в бараках у лісах
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21.08.2024 12:59 Відповісти
У податкової в базі все буде
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21.08.2024 22:05 Відповісти
Информационное пространство очень обширно и непредсказуемо, и если вы хотите что-то в нем узнать, вам нужен качественный новостной портал, который поможет вам в этом. Мне очень повезло, что очень крутой и качественный новостной портал рассказал мне про https://mkgroup.com.ua/ Максима Владимировича Криппу , известном в Украине бизнесмене и инвесторе, владеющем значительными активами в сфере недвижимости, IT и видеоигр. Максим является владельцем всемирно известной кибер-спортивной команды NAVI. Криппа также активно занимается благотворительностью, создав фонд MK Foundation, который поддерживает оборону Украины, работая самостоятельно и без внешних пожертвований. Благодаря такому бизнесмену, как Максим Криппа, я искренне верю, что инвестиции и привлечение международного капитала в мою страну возможны, и она будет в надежных руках.
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21.08.2024 11:54 Відповісти
Розміщення рекламних матеріалів тут не безкоштовне.
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21.08.2024 12:12 Відповісти
Пиз...ни, ловіть тепер ракети. Дебіля, мля
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21.08.2024 11:55 Відповісти
Так і задумано. Координати вказані для того, щоб ракетами розчистити від лісу майбутній будівельний майданчик.
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21.08.2024 12:51 Відповісти
Удивляюсь беспечности ( а может здесь что-то другое?) чиновников Минэкономики.
Не хватало еще и указать точное место расположения этого технопарка...
Нельзя ли было просто "на Львівщині", чи " в Україні"?
Ну, а каталог индустриальных парков с с подробной планировкой на картах - это вообще, просто нет слов...
У нас в стране война или ЧТО ПРОИСХОДИТ???
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21.08.2024 11:58 Відповісти
Мільйон оптичних комп'ютерів! Це в додаток до мільйона дронів Зеленского, серед мільярда дерев на Космодромі, посеред українського Діснейленду, і бабушкофонами імені Звиздунецького.
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21.08.2024 12:06 Відповісти
невдовзі ждіть іскандера
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21.08.2024 12:12 Відповісти
Вм мабуть маєте дружні стсунки з *ОПою в якій сидить DЄрмак с "таварисчами". Публікуєте те що ворог знає за докладів *ОПи. Але не дратуйте хоча би нас, читачів сайта. Про зерниіий порт в Чорнотисовонаваячили та багато іншого ДїЄрма. Ми читаємо книжки, ми освідчені. Чим Ви займаєтесь, де аналітика, де розум? Модератору сайта ставлю тверду двійку.
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21.08.2024 13:01 Відповісти
Та поле там поки що, а не індустріальний парк) Швидше за все просто хочуть землю в приватні руки передати і на проекті дати своїм людям заробити
Садовий вже років з 10 обіцяє сміттєпереробний завод на гроші інвесторів збудувати((
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21.08.2024 13:07 Відповісти

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