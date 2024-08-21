Уряд не планує збільшувати пенсійний вік, – Мінсоцполітики
В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу.
"Ми не будемо збільшувати. Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це – нормальний варіант", – зазначила вона.
Водночас, за словами Жолнович, необхідно підтримувати навички людей літнього віку, щоб вони залишались на ринку праці якомога довше. Зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.
"Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс", – сказала вона.
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Зазначимо, що наразі право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий страховий стаж.
Так у 2024 році для того, щоб отримувати пенсію з 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу, для призначення пенсії в 63 роки необхідний стаж становить від 21 року до 31 року, в 65 років – від 15 років до 21 року.
Як повідомлялося, понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100.
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При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!
(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
Але якщо серйозно, наша влада в цьому аспекті вже схожа на рашку - якщо говорять що щось робити не будуть, місяць-два і зроблять
Саме так. Вимоги до стажу зростатимуть щороку на 1 рік. Себто у 2028 році аби отримати пансіон у 60 літ слід буде мати 35 років страхового стажу.
Помнится один гундосый государственный деятель в январе 2019 года обещал шашлыки на майские праздники ... до сих пор вкус тех шашлыков помню.